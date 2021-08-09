Что происходит в Афганистане: главные новости на 9 августа

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Не прекращается противостояние между правительственными силами Афганистана и боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Министерство обороны страны 9 августа отчиталось об уничтожении 579 талибов. Еще 161 боевик был ранен в ходе операций, проведенных армией в ряде провинций.

Наступление талибов

По последним данным, после захвата талибами пунктов пересечения границы в руках у террористов оказалось более 60% таможенных доходов. Это порядка 200 млн афганских афгани в день (больше 183 млн. рублей). По некоторым данным, Пакистан — основной выгодоприобретатель от такого положения дел.

Несмотря на авиаудары США и отчаянное сопротивление афганских войск, «Талибану» удалось захватить еще три важные столицы — Кундуз, Сари-Пуль и Талукан. Тюрьмы в этих городах были взяты штурмом, а заключенные освобождены (как когда-то в иракском Мосуле после набега террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ)).

I reported in 2012 from the region now falling to the Taliban in Northern Afghanistan, also threatened by the Taliban then. It is the area richest in oil and natural gas. In Sari Pul the Chinese produced oil; Jowzan has natural gas & a power station; etc.https://t.co/zWe0AtpqjT — Antonia Juhasz (@AntoniaJuhasz) August 8, 2021

Кажется, что Бадахшан может стать следующей провинцией, которая падет под натиском головорезов. Ее столица, город Файзабад, оказалась под тяжелейшим давлением. Параллельно с этим талибы активизировались в Лагмане.

Ранее под контроль «Талибана» перешел Шибарган. Какое-то время город сопротивлялся, но в итоге председатель провинциального совета Джаузджана Бабара Ишчи переметнулся на сторону талибов вместе с 20 соратниками. Этот предательский шаг стал решающим, хотя местные СМИ и пишут, что Ишчи был вынужден сдаться из-за отсутствия помощи, о которой руководство провинции просило давно. Закончилось все тем, что талибы захватили населенный пункт и подожгли дворец маршала Абдул-Рашида Дустума.

К слову, не только руководство Шибаргана решило поставить на сильнейшего. В столице провинции Саманган командующий и бывший член парламента Мухаммад Асаф Наби Джан присоединился к талибам вместе со своими 252 бойцами.

Zaranj, Sheberghan, Kunduz, Sar-e-Pol and Taloqan have fallen in quick succession to the Taliban.



None is among Afghanistan’s largest cities. But their capture marks an unwelcome shift of gear in the conflict.



What does this mean for Afghanistan? Read more ⬇️ — The Economist (@TheEconomist) August 9, 2021

Между тем

Столкновения с радикальными исламистами продолжаются в городах Лашкаргах, Герат и Кандагар. В Герате «Талибан» снова атаковал аэропорт, парализовав работу воздушной гавани почти на сутки. В Лашкаргахе в результате авиаудара ВС Афганистана было убито 54 талиба, включая командира подразделения. В то же время воздушные атаки со стороны США наносят урон в том числе мирным жителям и инфраструктуре. Сообщается о 20 гражданских, убитых в этих местах в ходе боевых действий.

Не утихают в Афганистане и информационные сражения. Так, талибы заявили, что взяли под контроль район Бак в провинции Хост. Правительственные чиновники это отрицают. Как и сообщения о том, что 105 военнослужащих дезертировали в провинции Балх.

Terrorist Taliban attack in #Balkh’s Dehdadi district failed as a result of reciprocal operation of #ANDSF today. They have suffered casualties and fled the area. pic.twitter.com/kWZE5Iyfk8 — Fawad Aman (@FawadAman2) August 9, 2021

Что происходит с армией Афганистана

Сообщается, что 12 правительственных солдат были убиты в результате нападений боевиков на два блокпоста в провинции Панджшер. В Кабуле талибы расправились с государственным обвинителем тюрьмы Баграм и руководителем радиостанции «Пактия Гаг» Тоофаном Омари.

Тем временем, по словам официального представителя министерства обороны Фавада Амана, 260 солдат в Кабуле и 127 в Кандагаре влились в ряды афганской армии после прохождения курса повышения квалификации. Совсем скоро эти молодые люди отправятся на поле боя.

260 new soldiers in Kabul & 127 others in Kandahar joined the ANA today after receiving advanced military training. They are prepared to go to the battlefields to defend the lives and properties of Afghans.

These 367 soldiers, who joined the ANA voluntarily, pledged to defend AFG pic.twitter.com/ntQNqAa0wP — Fawad Aman (@FawadAman2) August 8, 2021

Ну а пока новобранцы готовятся к отправлению на фронт, полиция восточной провинции Пактия сообщила о взрыве мины в районе Сайед Карам. Погибли 12 человек (в том числе женщины и дети), двое были ранены.

В целом, как сообщает МВД Афганистана, с начала года талибы совершили теракты в 24 мечетях. В результате этих нападений 30 религиозных деятелей были убиты, 70 получили ранения.

Тем временем

Официальные лица провинции Газни сообщили о похищении талибами двух женщин-полицейских, когда те возвращались с работы домой. Их состояние и местоположение на данный момент неизвестно.

Taliban abduct two policewomen after stopping vehicle in Naw Abad area of Ghazni city: provincial council member Hasan Reza Yosufi — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 9, 2021

Политический фон

Президент Ашраф Гани обсудил ситуацию в стране с бывшим лидером моджахедов Абдул Расулом Сайяфом. Он также встретился с делегацией членов торгово-промышленной палаты Афганистана и предпринимателей. Участники встречи выразили обеспокоенность по поводу цен и спроса на основные продукты питания. Все эти проблемы они связали со взятием талибами под контроль портов и погранпереходов.

Президент в ответ объявил об освобождении от уплаты пошлин на один месяц. Дальнейшие решения, по словам Гани, будут приниматься с учетом складывающейся ситуации.

Ранее в президентском дворце прошло совещание на высшем уровне, во время которого была проанализирована общая ситуация с безопасностью. Представители силовых и оборонных ведомств отчитались перед президентом за проделанную работу и поделились планами по отражению атак талибов.

President @ashrafghani met with Jihadi leader Ustad Abdul Rab Rasul Sayyaf at @ARG_AFG this afternoon discussed the general security situation. pic.twitter.com/x4cxivQGbe — Reporterly (@Reporterlyaf) August 8, 2021

Маршал Дустум заявил о необходимости вернуть утраченные территории и предотвратить дальнейшее попадание афганских провинций под контроль «Талибана».

Бывший афганский президент Хамид Карзай встретился с Деборой Лайонс — специальным представителем и главой Миссии ООН по содействию Афганистану, и обсудил с ней текущую ситуацию в области безопасности, а также гуманитарный кризис в стране. Карзай призвал срочно возобновить мирные переговоры. Об этом он также побеседовал с послом Индии в Афганистане Рудрендрой Тандоном.

Pleased to meet with Ms. Deborah Lyons, UN SRSG for Afghanistan. We discussed the current situation, the loss of life and property and the displacement of people from their homes. I also stressed the need for the urgent resumption of #peace talks allowing the genuine ownership… pic.twitter.com/8535tfMdKO — Hamid Karzai (@KarzaiH) August 8, 2021

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил ситуацию в регионе со специальным посланником генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по Афганистану Жаном Арно. Встреча прошла в Тегеране. Зариф снова объявил о готовности Исламской Республики помочь в организации переговоров между сторонами конфликта. По словам дипломата, одной из важнейших причин нынешнего положения в стране является «ошибочная политика иностранных сил».

Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif calls for taking clear stand on Afghanistan situation https://t.co/vpxd37sxMQ — David Soiza (@SoizaDavid) August 8, 2021

Посольство США в Кабуле выступило с заявлением, осуждающим «незаконный» захват талибами города Зарандж (провинция Нимруз) и продолжающиеся попытки боевиков занять столицы других провинций. В свою очередь, временный поверенный в делах посольства США в Афганистане Росс Уилсон в интервью афганским СМИ сказал, что усиление наступления талибов не соответствует сделке в Дохе.

Кроме того, афганская диаспора в Германии провела митинг в поддержку ВС и против талибов и Пакистана. Аналогичные акции прошли в нескольких городах Швеции.

1 Организация запрещена на территории РФ.