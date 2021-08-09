Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 21:15
21:11
Армия
Пентагон планирует использовать «силовые поля» для отражения ядерных атак
21:10
Общество
Нейронная сеть отслеживает незаконное строительство у моря в Калининградской области
21:01
Общество
Американский врач назвал среднюю продолжительность секса для женского счастья
21:01
Армия
Участвующие в учениях «Индра-2021» военные из Индии назвали комфортным лагерь АПЛ-500
21:00
Происшествия
Прокуратура защищает права молодой семьи на строительство дороги к дому под Калининградом
21:00
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно
21:00
Общество
Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга
20:58
Ливия
Новое массовое захоронение обнаружено в Ливии
20:58
Общество
Бесценные похороны: депутат рассказал, как меняются цены на ритуальные услуги
20:56
Общество
Новая компьютерная игра поможет россиянам избежать уловок кибермошенников
Все новости

Что происходит в Афганистане: главные новости на 9 августа

  /   Обновлено: 09 августа 2021 20:01
Ближний Восток
Что происходит в Афганистане: главные новости на 9 августа
Федеральное агентство новостей  / 

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Не прекращается противостояние между правительственными силами Афганистана и боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Министерство обороны страны 9 августа отчиталось об уничтожении 579 талибов. Еще 161 боевик был ранен в ходе операций, проведенных армией в ряде провинций.

Наступление талибов

По последним данным, после захвата талибами пунктов пересечения границы в руках у террористов оказалось более 60% таможенных доходов. Это порядка 200 млн афганских афгани в день (больше 183 млн. рублей). По некоторым данным, Пакистан — основной выгодоприобретатель от такого положения дел.

Несмотря на авиаудары США и отчаянное сопротивление афганских войск, «Талибану» удалось захватить еще три важные столицы — Кундуз, Сари-Пуль и Талукан. Тюрьмы в этих городах были взяты штурмом, а заключенные освобождены (как когда-то в иракском Мосуле после набега террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ)).

Кажется, что Бадахшан может стать следующей провинцией, которая падет под натиском головорезов. Ее столица, город Файзабад, оказалась под тяжелейшим давлением. Параллельно с этим талибы активизировались в Лагмане.

Ранее под контроль «Талибана» перешел Шибарган. Какое-то время город сопротивлялся, но в итоге председатель провинциального совета Джаузджана Бабара Ишчи переметнулся на сторону талибов вместе с 20 соратниками. Этот предательский шаг стал решающим, хотя местные СМИ и пишут, что Ишчи был вынужден сдаться из-за отсутствия помощи, о которой руководство провинции просило давно. Закончилось все тем, что талибы захватили населенный пункт и подожгли дворец маршала Абдул-Рашида Дустума.

К слову, не только руководство Шибаргана решило поставить на сильнейшего. В столице провинции Саманган командующий и бывший член парламента Мухаммад Асаф Наби Джан присоединился к талибам вместе со своими 252 бойцами.

Между тем

Столкновения с радикальными исламистами продолжаются в городах Лашкаргах, Герат и Кандагар. В Герате «Талибан» снова атаковал аэропорт, парализовав работу воздушной гавани почти на сутки. В Лашкаргахе в результате авиаудара ВС Афганистана было убито 54 талиба, включая командира подразделения. В то же время воздушные атаки со стороны США наносят урон в том числе мирным жителям и инфраструктуре. Сообщается о 20 гражданских, убитых в этих местах в ходе боевых действий.

Не утихают в Афганистане и информационные сражения. Так, талибы заявили, что взяли под контроль район Бак в провинции Хост. Правительственные чиновники это отрицают. Как и сообщения о том, что 105 военнослужащих дезертировали в провинции Балх.

Что происходит с армией Афганистана

Сообщается, что 12 правительственных солдат были убиты в результате нападений боевиков на два блокпоста в провинции Панджшер. В Кабуле талибы расправились с государственным обвинителем тюрьмы Баграм и руководителем радиостанции «Пактия Гаг» Тоофаном Омари.

Тем временем, по словам официального представителя министерства обороны Фавада Амана, 260 солдат в Кабуле и 127 в Кандагаре влились в ряды афганской армии после прохождения курса повышения квалификации. Совсем скоро эти молодые люди отправятся на поле боя.

Ну а пока новобранцы готовятся к отправлению на фронт, полиция восточной провинции Пактия сообщила о взрыве мины в районе Сайед Карам. Погибли 12 человек (в том числе женщины и дети), двое были ранены.

В целом, как сообщает МВД Афганистана, с начала года талибы совершили теракты в 24 мечетях. В результате этих нападений 30 религиозных деятелей были убиты, 70 получили ранения.

Тем временем

Официальные лица провинции Газни сообщили о похищении талибами двух женщин-полицейских, когда те возвращались с работы домой. Их состояние и местоположение на данный момент неизвестно.

Политический фон

Президент Ашраф Гани обсудил ситуацию в стране с бывшим лидером моджахедов Абдул Расулом Сайяфом. Он также встретился с делегацией членов торгово-промышленной палаты Афганистана и предпринимателей. Участники встречи выразили обеспокоенность по поводу цен и спроса на основные продукты питания. Все эти проблемы они связали со взятием талибами под контроль портов и погранпереходов.

Президент в ответ объявил об освобождении от уплаты пошлин на один месяц. Дальнейшие решения, по словам Гани, будут приниматься с учетом складывающейся ситуации.

Ранее в президентском дворце прошло совещание на высшем уровне, во время которого была проанализирована общая ситуация с безопасностью. Представители силовых и оборонных ведомств отчитались перед президентом за проделанную работу и поделились планами по отражению атак талибов. 

Маршал Дустум заявил о необходимости вернуть утраченные территории и предотвратить дальнейшее попадание афганских провинций под контроль «Талибана».

Бывший афганский президент  Хамид Карзай встретился с Деборой Лайонс — специальным представителем и главой Миссии ООН по содействию Афганистану, и обсудил с ней текущую ситуацию в области безопасности, а также гуманитарный кризис в стране. Карзай призвал срочно возобновить мирные переговоры. Об этом он также побеседовал с послом Индии в Афганистане Рудрендрой Тандоном.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил ситуацию в регионе со специальным посланником генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по Афганистану Жаном Арно. Встреча прошла в Тегеране. Зариф снова объявил о готовности Исламской Республики помочь в организации переговоров между сторонами конфликта. По словам дипломата, одной из важнейших причин нынешнего положения в стране является «ошибочная политика иностранных сил». 

Посольство США в Кабуле выступило с заявлением, осуждающим «незаконный» захват талибами города Зарандж (провинция Нимруз) и продолжающиеся попытки боевиков занять столицы других провинций. В свою очередь, временный поверенный в делах посольства США в Афганистане Росс Уилсон в интервью афганским СМИ сказал, что усиление наступления талибов не соответствует сделке в Дохе.

Кроме того, афганская диаспора в Германии провела митинг в поддержку ВС и против талибов и Пакистана. Аналогичные акции прошли в нескольких городах Швеции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Что происходит в Афганистане: главные новости на 9 августа
афганистан аббас джума
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru