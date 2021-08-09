Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 15:04
15:04
Политика
Лукашенко заявил о риске войны в случае отказа Запада от переговоров
15:04
США
Годовщина гибели Хиросимы и Нагасаки: почему Япония не требует извинений
15:02
Общество
Шперов призвал запрещать въезд в РФ за антироссийские высказывания в соцсетях
15:01
Общество
Имя убитого в Грозном священника появилось на мемориальном комплексе в Кирове
15:00
Происшествия
Суд арестовал стендап-комика Мирзализаде на 10 суток
15:00
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина анонсировала грандиозное шоу к юбилею «Русской песни»
15:00
Общество
Возмутительная дискриминация: режиссер «Ментов» пожелал успеха Булановой в ЗакСе
15:00
Общество
Эфир: Как новая компьютерная игра научит россиян противостоять киберпреступникам
14:59
Политика
Лукашенко назвал британцев американскими прихвостнями после сообщений о санкциях
14:56
Экономика
Российские банки стали чаще одобрять кредиты в торговых точках
Все новости

Выпуск винодельной продукции в России сократился с начала года
Экономика
Выпуск винодельной продукции в России сократился с начала года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 августа. Национальный союз защиты прав потребителей сообщил о снижении темпов производства винодельческой продукции в стране.

Объем выпуска продукции в данной области с января по июль сократился на 11,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Вся алкогольная отрасль стала производить в целом меньше напитков, за исключением пива, сидра и медовухи.

«Объем производства винодельческой продукции в январе - июле 2021 года составил 31,72 миллиона дал. В июле 2021 года произведено 4,65 миллиона дал», — проводит ТАСС информацию из сообщения.

Производство игристых вин длительное время снижалось, пока не выросло в июле на 78,6%. Одной из причин такой динамики мог стать запрет на применение категории «шампанское» к любым винам, кроме российских. Минфин давал подробные инструкции, как в связи с этим должны действовать импортеры.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Выпуск винодельной продукции в России сократился с начала года
россия алкоголь вино шампанское виноделие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru