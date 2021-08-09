Выпуск винодельной продукции в России сократился с начала года

Москва, 9 августа. Национальный союз защиты прав потребителей сообщил о снижении темпов производства винодельческой продукции в стране.

Объем выпуска продукции в данной области с января по июль сократился на 11,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Вся алкогольная отрасль стала производить в целом меньше напитков, за исключением пива, сидра и медовухи.

«Объем производства винодельческой продукции в январе - июле 2021 года составил 31,72 миллиона дал. В июле 2021 года произведено 4,65 миллиона дал», — проводит ТАСС информацию из сообщения.

Производство игристых вин длительное время снижалось, пока не выросло в июле на 78,6%. Одной из причин такой динамики мог стать запрет на применение категории «шампанское» к любым винам, кроме российских. Минфин давал подробные инструкции, как в связи с этим должны действовать импортеры.