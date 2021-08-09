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Саммит Сообщества развития стран Юга Африки стартовал в Малави
Весь мир
Саммит Сообщества развития стран Юга Африки стартовал в Малави
wikipedia.org  /  Mouase21 / CC BY-SA 4.0

Лилонгве, 9 августа. Девизом очередного саммита Сообщества развития стран Юга Африки стало укрепление производственного потенциала перед лицом COVID-19, сообщает издание SABC News.

Известно, что в недельном совещании примет участие президент Малави Лазарь Чаквера. Основное внимание члены конференции уделят инклюзивным, устойчивым экономическим и промышленным преобразованиям, а также усиленной индустриализации региона. В конечном счете это должно привести к развитию экономик стран — участниц САДК и как итог — повышению уровня дохода их жителей к 2050 г.

Саммит Сообщества развития стран Юга Африки стартовал в Малави
wikipedia.org  / Brian Dell

В свою очередь встреча министров финансов положит начало дискуссиям и заложит основу для повестки на этот год. Саммит пройдет в гибридном формате с виртуальными и очными участниками в Лилонгве. Завершится мероприятие 16–17 августа избранием нового исполнительного секретаря.

Ранее ФАН сообщал, что несколько государств Сообщества развития стран Южной Африки договорились сформировать совместные вооруженные силы, чтобы противостоять радикальным исламистам в северной провинции Мозамбика Кабу-Делгаду.

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