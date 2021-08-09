Продажи iPhone в России могут оказаться под угрозой

Москва, 9 августа. Российская Федерация может запретить продажу смартфонов Apple из-за нововведения американской компании.

Речь идет об алгоритме проверки фотографий на устройствах пользователей iPhone. Новшество сначала будет протестировано в Соединенных Штатах Америки и распространится на другие государства в случае успеха. Однако из-за этой программы в России iPhone могут запретить, пишет Life.ru.

Компания собирается проверять фотографии пользователей на предмет запрещенного контента и обращаться в правоохранительные органы в случае необходимости. Новый алгоритм называется NeuralMatch: нейросеть будет распознавать возможное насилие на изображениях, причем это будет происходить в фоновом режиме.

Аналитики отмечают, что с помощью данного инструмента американская компания имеет возможность получить доступ ко всем устройствам на Земле. При этом пользователь может никогда не узнать, куда его фотографии попадут после обработки. Однако в случае игнорирования российского закона «О персональных данных» Apple ждут проблемы. Сначала организация может получить ряд штрафов, а затем способны оказаться под угрозой продажи ее продукции в РФ.

Apple собирается увеличить производство новых iPhone в 2021 году. Об этом ранее заявило агентство Bloomberg.