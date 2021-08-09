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Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России после Игр
Спорт
Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России после Игр
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA/AFLO

Иерусалим, 9 августа. Тренер гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман считает, что ее подопечная показала на Олимпиаде лучшее выступление в своей карьере. Наставница не сомневается в справедливости победы.

Израильтянка взяла золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье по художественной гимнастике. Ей присудили победу, несмотря на потерю предмета в последнем упражнении и отсутствие серьезных ошибок у россиянки Дины Авериной, которая по итогу стала второй.

«Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни, — приводит газета Jerusalem Post слова Зуссман. — Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время».

После победы Ашрам на Олимпийских играх в Токио глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова резко высказалась в адрес судей. Она убеждена, что спортсменка из Израиля не заслуживает золотой медали. По ее мнению, судейство личного многоборья в Токио войдет в историю как одно из самых позорных.

В России раскритиковали работу судей и подали жалобу, но добиться пересмотра результатов не удалось. Российская команда впервые с 1996 года осталась без золота в художественной гимнастике на Играх.

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олимпийские игры художественная гимнастика зуссман
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