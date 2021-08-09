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Рынку СУГ угрожает дефицит из-за аварии на заводе «Газпрома»
Экономика
Рынку СУГ угрожает дефицит из-за аварии на заводе «Газпрома»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 августа. Произошедшая на Уренгойском заводе авария может оказать существенное влияние на внутренний и региональный рынок сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Биржевые цены на данный вид сырья продолжают обновлять исторические рекорды. Специалисты прогнозируют, что они продолжат расти и далее. Об этом пишет «Коммерсантъ» в своем материале.

Пожар на Уренгойском заводе «Газпрома» привел к сокращению выпуска СУГ на 15%. Представители компании отметили, что прогнозы делать преждевременно, однако «Газпром» приложит все усилия, чтобы не допустить сокращения продаж на внутреннем рынке.

Сообщается, что общий объем производства СУГ составляет для России порядка 17 миллионов тонн в год. Половина от данного объема продается внутри страны, остальное поступает на экспорт. Все структуры «Газпрома» производят около 3 миллионов тонн за год.

Тем временем экспорт газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из-за аварии сократился, упав 7 августа до 1,4 млн кубометров в час.

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Газпром пожар авария завод суг экспорт газа поставки газа
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