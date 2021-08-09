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Басилашвили поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
Общество
Басилашвили поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»  / 

Хорошо, если во власти будет человек, близкий к культуре и искусству. Об этом в беседе с ФАН рассказал советский и российский актер, общественный деятель, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Собеседник оценил инициативу «Ленинградская надбавка» пенсионерам, выдвинутую кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга от партии «Родина» Татьяной Булановой.

«Если в Санкт-Петербурге есть такие деньги, почему бы их не выплачивать. Если есть такая возможность у государства, в одном городе выплачивать, в другом не выплачивать, пусть выплачивают. Если это коснется, допустим, Самары или Пензы, тоже хорошо. Мне кажется, это вопрос не федерального, а местного самоуправления», — сообщил актер.

Олег Басилашвили также поделился мнением о политической карьере Татьяны Булановой.

«Когда [во власти] есть человек из сферы культуры, который озабочен положением нашего петербургского искусства, это хорошо. Я хотел бы пожелать ей здоровья и уберечься от ковида», — сказал собеседник ФАН.

Басилашвили поддержал выдвижение Булановой в депутаты и ее «Ленинградскую надбавку»
Prt Scr youtube.com  / Скажи Гордеевой

В завершение он рассказал, как в свое время сам был депутатом и работал на благо страны.

«В 1990-х годах я баллотировался на Съезд народных депутатов Российской Федерации, где мы избрали Бориса Ельцина, Чубайса, Гайдара. В стране не было ничего. Уничтожено сельское хозяйство, промышленность. Стоял транспорт, не ходили трамваи. Гигантские очереди за водкой», — вспомнил артист.

Он подчеркнул, что депутатам тогда удалось наладить рыночную экономику и открыть границы для торговли.

Ранее режиссер Дмитрий Светозаров в беседе с ФАН отреагировал на недопуск к наружной агитации плакатов партии «Родина». По его словам, такой случай представляет собой возмутительную дискриминацию. Глава ЦИК Элла Памфилова отреагировала на ситуацию и пообещала направить в Петербург специальную комиссию. Она подчеркнула, у городского избиркома еще есть шанс самостоятельно навести порядок и обеспечить честную и открытую предвыборную кампанию.

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