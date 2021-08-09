Гутерреш поприветствовал диалог между РФ и США о стратегической стабильности

Нью-Йорк, 9 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал усилия руководства России и США в области эффективного контроля над вооружением.

Гутерреш позитивно отозвался о диалоге между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности в заявлении по случаю 76-й годовщины американской ядерной бомбардировки японского города Нагасаки.

«Я приветствую подтверждение Соединенными Штатами и Российской Федерацией того, что в ядерной войне нельзя выиграть и что ее никогда не следует начинать, а также их приверженность диалогу в сфере контроля над вооружениями», — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Гутерреш призвал страны мира предпринять все возможные усилия для ликвидации ядерного оружия.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по вопросам обеспечения морской безопасности. О призыве мэра Нагасаки Томихиса Тауэ сократить ядерные арсеналы ведущих мировых держав информировал RT.