Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии

Лондон, 9 августа. Великобритания ввела очередной пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщили в правительстве Соединенного Королевства.

Под ограничения попали белорусские нефтепродукты и калий. Санкции распространяются на товары и технологии двойного назначения.

Представителям Британии теперь запрещено покупать белорусские ценные бумаги и предоставлять кредиты гражданам республики. Продолжает действовать запрет на авиасообщение с Минском.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала от западных стран ввести новые санкции против Минска.