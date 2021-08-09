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Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:25
Политика
Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Лондон, 9 августа. Великобритания ввела очередной пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщили в правительстве Соединенного Королевства.

Под ограничения попали белорусские нефтепродукты и калий. Санкции распространяются на товары и технологии двойного назначения.

Представителям Британии теперь запрещено покупать белорусские ценные бумаги и предоставлять кредиты гражданам республики. Продолжает действовать запрет на авиасообщение с Минском.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала от западных стран ввести новые санкции против Минска.

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