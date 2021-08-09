Банк России понизил официальный курс евро

Москва, 9 августа. Центральный банк Российской Федерации принял решение понизить официальный курс европейской валюты на завтра.

По данным Банка России, евро подешевел на 0,0243 рубля. Курс европейской валюты добрался до отметки в 86,4378 рубля.

Курс доллара США был увеличен на 10 августа. По информации, размещенной на официальном сайте регулятора, американская валюта подорожала на 0,3774 рубля, до уровня в 73,5078 рубля.

Финансовые аналитики ранее рассказали, сколько будет стоить доллар США к началу осени. В пользу российской нацвалюты сыграет уровень ключевой ставки, уверены эксперты. Август доллар может провести в коридоре 71–74 рублей за единицу.