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Банк России понизил официальный курс евро

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:22
Экономика
Банк России понизил официальный курс евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 августа. Центральный банк Российской Федерации принял решение понизить официальный курс европейской валюты на завтра.

По данным Банка России, евро подешевел на 0,0243 рубля. Курс европейской валюты добрался до отметки в 86,4378 рубля.

Курс доллара США был увеличен на 10 августа. По информации, размещенной на официальном сайте регулятора, американская валюта подорожала на 0,3774 рубля, до уровня в 73,5078 рубля.

Финансовые аналитики ранее рассказали, сколько будет стоить доллар США к началу осени. В пользу российской нацвалюты сыграет уровень ключевой ставки, уверены эксперты. Август доллар может провести в коридоре 7174 рублей за единицу.

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