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Звезда сериала «Пятницкий» Антон Батырев публично признался в чувствах к возлюбленной

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:18
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Пятницкий» Антон Батырев публично признался в чувствах к возлюбленной
instagram.com  /  @b.a.t.o.n

Москва, 9 августа. Звезда сериала «Пятницкий» Антон Батырев публично признался в нежных чувствах к своей возлюбленной Анне Савельевой, которая моложе его на 15 лет.

Актер поделился эмоциями на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимок избранницы и написал, что самым ценным в человеке является соответствие внутренней и внешней красоты.

«В тебе идеально все», — обратился к возлюбленной Батырев.

Поклонников артиста восхитило его отношение к молодой избраннице. По мнению пользователей соцсети, мужчина должен публично восторгаться своей женщиной.

«Самое ценное в мужчине — вот такое отношение к своей женщине»;

«Надо ценить мужчин, которые не стесняются восхищаться своей женщиной»;

«Красота — понятие относительное, но для своего мужчины женщина должна быть именно такой», — написали комментаторы.

Батырев рассказывал в эфире шоу «Судьба человека», что случайно познакомился со своей избранницей на улице. До встречи с ней артист был женат на актрисе Евгении Лозе. Поклонники считали супругов красивой парой, но их брак продлился менее года. Батырева раздражает, когда его нынешнюю возлюбленную сравнивают с бывшей женой.

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актер знаменитости Батырев
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