«Поаккуратнее»: Лукашенко одернул украинского журналиста за неосторожный комплимент

Минск, 9 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подшутил над украинским журналистом, сделавшим комплимент пресс-секретарю Наталье Эйсмонт.

Белорусский лидер не преминул одернуть представителя киевских СМИ, напомнив, что Эйсмонт — замужняя женщина, и попытки ухаживать за ней могут привести к конфликтам с ее мужем, которого Лукашенко описал как «настоящего мужика». Украинец стушевался и ответил, что сам он тоже женат и ни на что не претендует.

«А тут ее муж сидит. Поаккуратнее. <...> Все мы женаты. Вон Иван (Председатель НГТРК Белоруссии Иван Эйсмонт. — Прим. ФАН.) сидит. Но он крепкий мужик, настоящий, верный семьянин», — посмеялся президент над неосторожным комплиментом.

Инцидент произошел в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии с Александром Лукашенко. В ходе встречи с представителями прессы и общественности президент Белоруссии ответил на вопросы о признании Крыма, отношении к блогеру Роману Протасевичу и многие другие.