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После ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом возбудили уголовное дело
Происшествия
После ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ по Саратовской области  / 

Саратов, 9 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом, произошедшим неподалеку от Калиновки. В аварии пострадало 12 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы возбудили дело по подозрению в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сотрудники СК продолжают выполнять следственные действия на месте аварии. Юридический консультант Алена Константинова рассказала корреспонденту ФАН, что подобные дела требуют тщательного расследования. 

«На самом деле, не было никаких сомнений, что уголовное дело будет возбуждено. Это стандартная практика после подобных масштабных аварий. Расследование, возможно, затянется: подобные ДТП бывает очень непросто расследовать», — отметила специалист.

Ранее саратовский министр здравоохранения взял лечение пострадавших в ДТП под личный контроль. Такое поручение дал ему губернатор Валерий Радаев. 

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дтп авария саратовская область
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