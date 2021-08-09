Ученые опровергли данные о вреде яиц для здоровья

Мадрид, 9 августа. Яйца являются источником энергии и питательных веществ, несмотря на популярное мнение о вреде продукта, заявили испанские исследователи.

Предположения о том, что яйца повышают уровень холестерина в крови, не имеют научных обоснований. Однако продукт считается безопасным для употребления в течение первых 28 дней, после этого он начинает очень быстро портиться. При этом именно яйца богаты холином —веществом, которое снижает уровень холестерина в крови. Соединение играет ключевую роль в процессах регуляции памяти и настроения человека.

«Также холин подразумевает витамины, лютеин, зеаксантин и каротиноиды. Между прочим, именно каротиноиды предотвращают ишемическую болезнь сердца», — заявил журналист ABC из Испании.

Желток является «бесспорным чемпионом» среди продуктов, так как он представляет собой самую питательную часть яйца. Он оперативно доставляет энергию и все необходимые вещества в организм.

Яйца можно использовать в качестве перекуса, совмещая их с овощами. В таком случае человек испытает насыщение и не будет переедать.