Она большая молодец: Женя Малахова оценила «Ленинградскую надбавку» Татьяны Булановой

Российская певица и актриса, экс-солистка группы Reflex Женя Малахова в беседе с корреспондентом ФАН положительно отозвалась о проекте «Ленинградская надбавка», предполагающем увеличение размера пенсии жителям Северной столицы. Эту инициативу в качестве ключевого пункта своей предвыборной программы продвигает певица и кандидат в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от партии «Родина» Татьяна Буланова.

Напомним, 7 августа артистка записала обращение к главе ЦИКа Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии. Между тем программу «Родины» поддержали подписями 100 000 жителей Санкт-Петербурга. Глава Центризбиркома отреагировала на открытое обращение Булановой. Памфилова, как и артистка, обеспокоена происходящим в Петербурге перед выборами, ведь ЦИК РФ трижды выражала недоверие местной избирательной комиссии. В Северную столицу направили представителей ЦИК РФ для разрешения вопроса.

Женя Малахова по поводу пенсионной инициативы Булановой высказалась однозначно. Она поддерживает коллегу и считает, что артистка будет полезна родному городу в качестве политика.

«К творчеству и личности Татьяны Булановой я отношусь сугубо положительно, это любимая певица моего дедушки, я с детства ее песни знаю. К слову, пару лет назад я сыграла в экранизации произведения по мотивам ее биографии (речь о многосерийном фильме «Никогда не говори «никогда». — Прим. ФАН), соответственно, наши линии так или иначе пересекаются. По поводу поддержки старшего поколения — я в любом случае за. Она большая молодец. Как коренная петербурженка, она как никто иной имеет право поднимать такие вопросы, это однозначно, я восхищаюсь ею и поддерживаю», — поделилась мнением Женя Малахова.

Ранее певица, экс-участница группы «Тутси» Анастасия Крайнова поддержала Татьяну Буланову и заявила, что в нашей стране стыдно не помогать пенсионерам, особенно тем, кто во времена Великой Отечественной войны рисковал жизнью, защищая Родину.