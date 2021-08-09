Защитник сборной Туниса Монтассар Тальби стал игроком «Рубина»

, 9 августа. Экс-защитник итальянского «Беневенто» и сборной Туниса по футболу Монтассар Тальби официально перешел в казанский «Рубин», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Контракт футболиста с командой из Татарстана рассчитан на четыре сезона. Тальби стал игроком итальянского «Беневенто» летом текущего года. Защитник сборной Туниса прошлый сезон провел в составе турецкого «Ризепспора», сообщает RT.

Ранее казанский «Рубин» объявил о переходе полузащитника Дениса Макарова в московское «Динамо». Сумма трансфера составила приблизительно 7,5 млн евро. Макаров 8 августа в матче третьего тура Российской премьер-лиги помог своему новому клубу выиграть в дерби у московского ЦСКА со счетом 2:1.