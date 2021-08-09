Бахрейн согласился помочь Израилю в борьбе с влиянием Ирана

Тель-Авив, 9 августа. Заместитель главы МИД Бахрейна Абдалла бин Ахмад Аль Халифа прибыл в Израиль с четырехдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом государства Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Яиром Лапидом.

Аль Халифа в ходе посещения занятых Израилем территорий Западного берега реки Иордан поговорил с главой Иерусалимского центра по связям с общественностью Дором Голдом. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при разработке стратегий, которые позволят двум странам бороться с распространением влияния Ирана в регионе.

«Наше сотрудничество может стать решающим фактором для победы в этой войне», — заявил Голд при подписании документа.

#Bahrain has officially appointed Khaled Yousef al-Jalahmah as the #Gulf state's first-ever ambassador to #Israel, according to official Bahraini state media. ????????????????????https://t.co/4LjxeGoLYz — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 29, 2021

Иерусалимский центр является независимым аналитическим институтом, который специализируется на исследованиях в области внешней политики. В частности, одним из приоритетных направлений его деятельности стал поиск и оценка различных угроз Израилю на Ближнем Востоке и в мире, в том числе палестинский конфликт, исламский терроризм в регионе и обстановка вокруг Ирана и ядерной сделки.

Это третий визит официального представителя Бахрейна на занятые Израилем палестинские территории с момента нормализации отношений.

Bahrain's undersecretary for political affairs blasted Iran during a visit meeting with Israel's foreign minister and president in Jerusalem, saying that the Islamic Republic is the line that runs through all the crises in the countries of the Middle East https://t.co/87298z3dYJ — Andrew Jose (@realAndrewJose) August 9, 2021

По прибытии в страну бахрейнский дипломат в своей речи подверг резкой критике ядерную сделку с Ираном, которая, по его мнению, лишь усилила напряженность в регионе и привела к гибели мирных жителей.

«Что принесла нам данная сделка? Увеличила число беженцев в Европу, вызвала еще большее разжигание экстремизма и ненависти во многих частях Ближнего Востока», — сказал Аль Халифа.

Он пояснил, что достигнутые соглашения способствовали распространению иранского влияния и его вмешательству во внутренние дела других государств. Также заместитель главы МИД Бахрейна обвинил Исламскую Республику в контрабанде вооружения, наркотиков и поддержке экстремизма.

В качестве примера дипломат напомнил о том, как через два дня после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной иранской ядерной программе, силы безопасности королевства перехватили партию нелегального оружия, доставленную из Ирана.

Бахрейн — одна из первых стран, подписавших в 2020 году соглашение о нормализации отношений с Израилем. Впоследствии между двумя государствами был заключен ряд договоренностей о сотрудничестве в различных областях, а в июле текущего года королевство назначило своего первого в истории страны посла в еврейском государстве. Им стал Халид Юсуф аль-Джалама, который ранее работал заместителем главы дипломатического представительства Бахрейна в США.