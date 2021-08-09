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Бахрейн согласился помочь Израилю в борьбе с влиянием Ирана
Ближний Восток
Бахрейн согласился помочь Израилю в борьбе с влиянием Ирана
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Тель-Авив, 9 августа. Заместитель главы МИД Бахрейна Абдалла бин Ахмад Аль Халифа прибыл в Израиль с четырехдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом государства Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел Яиром Лапидом.

Аль Халифа в ходе посещения занятых Израилем территорий Западного берега реки Иордан поговорил с главой Иерусалимского центра по связям с общественностью Дором Голдом. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при разработке стратегий, которые позволят двум странам бороться с распространением влияния Ирана в регионе.

«Наше сотрудничество может стать решающим фактором для победы в этой войне», — заявил Голд при подписании документа.

Иерусалимский центр является независимым аналитическим институтом, который специализируется на исследованиях в области внешней политики. В частности, одним из приоритетных направлений его деятельности стал поиск и оценка различных угроз Израилю на Ближнем Востоке и в мире, в том числе палестинский конфликт, исламский терроризм в регионе и обстановка вокруг Ирана и ядерной сделки.

Это третий визит официального представителя Бахрейна на занятые Израилем палестинские территории с момента нормализации отношений.

По прибытии в страну бахрейнский дипломат в своей речи подверг резкой критике ядерную сделку с Ираном, которая, по его мнению, лишь усилила напряженность в регионе и привела к гибели мирных жителей.

«Что принесла нам данная сделка? Увеличила число беженцев в Европу, вызвала еще большее разжигание экстремизма и ненависти во многих частях Ближнего Востока», — сказал Аль Халифа.

Он пояснил, что достигнутые соглашения способствовали распространению иранского влияния и его вмешательству во внутренние дела других государств. Также заместитель главы МИД Бахрейна обвинил Исламскую Республику в контрабанде вооружения, наркотиков и поддержке экстремизма.

В качестве примера дипломат напомнил о том, как через два дня после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной иранской ядерной программе, силы безопасности королевства перехватили партию нелегального оружия, доставленную из Ирана.

Бахрейн — одна из первых стран, подписавших в 2020 году соглашение о нормализации отношений с Израилем. Впоследствии между двумя государствами был заключен ряд договоренностей о сотрудничестве в различных областях, а в июле текущего года королевство назначило своего первого в истории страны посла в еврейском государстве. Им стал Халид Юсуф аль-Джалама, который ранее работал заместителем главы дипломатического представительства Бахрейна в США.

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бахрейн израиль иран иранская ядерная сделка
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