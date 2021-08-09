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Полину Гагарину пристыдили за фото на спине сына
Шоу-бизнес
Полину Гагарину пристыдили за фото на спине сына
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 августа. Популярная певица Полина Гагарина показала новое фото с 13-летним сыном. Но поклонникам пришелся не по вкусу кадр, где артистка запрыгнула на спину наследника.

Знаменитость поделилась с подписчиками фотографией, сделанной на Московском вокзале в Петербурге. Звезда позирует на фоне поезда «Сапсан» вместе с сыном. Для съемки была выбрана необычная поза: 34-летняя певица запрыгнула на своего сына и раскинула руки. Мальчик уверенно держит мать и улыбается.

«День как вихрь! Приехали, побежали по любимому Питеру, промокли до нитки, спели концерт и несемся домой собирать чемоданы в отпуск!» — подписала снимок Полина Гагарина на своей странице в Instagram.

Мнение поклонников о фото разошлось. Одним понравился задор фотографии, другие, напротив, отчитали артистку за провокационное фото.

«Моему сыну 23, и я бы никогда не позволила себе запрыгнуть к нему на спину!»;

«Она сошла с ума, как не стыдно!»;

«На шею еще сядь!» — пристыдили интернет-пользователи звезду в комментариях под фото.

Полина Гагарина воспитывает двух детей от разных браков. В начале этого года знаменитость развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Причину развода певица не раскрывает. Но артистка убеждена, что развод является единственным решением для пары, если у нее нет чувств и уважения.

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фото соцсети гагарина
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