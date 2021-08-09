Иноагент «Мемориал» тайно работает со школьниками на Урале в «Ельцин Центре»

Журналисты из «Октагон. Урал» обратили внимание на конкурс эссе для школьников, посвященный семейной памяти о Великой Отечественной войне, который объявил екатеринбургский «Ельцин Центр». Они обнаружили, что деятельное участие в организации приняли активисты «Уральского мемориала»1 (местное отделение «Мемориала» — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и сотрудники генконсульства ФРГ.

ekaterinburg.octagon.media / Prt Scr

По утверждению журналиста Анны Лапиной, до участников этого конкурса и их родителей не донесли, кто именно организует конкурс. То, что «Мемориал» имеет отношение к нему, выяснилось из переписки организаторов.

Журналисты рассказывают о встрече активистов «Мемориала» и других оппозиционных сообществ с генконсулом ФРГ Матиасом Крузе в январе, где те рассказывали дипломату о трудностях работы в новых условиях, и, по данным издания, тот заверил их в полной поддержке германского правительства, в том числе через анонсированную в открытых источниках программу «Расширение сотрудничества с гражданским обществом стран Восточного партнерства и России».

Программа предполагает содействие плюрализму, в том числе через образовательные программы в регионах.

«Поэтому поддержка может оказываться, например, в виде образовательных программ и программ повышения квалификации для журналистов, блогеров и других представителей СМИ в названных странах, а также программ стажировки журналистов в Германии. Получить поддержку могут также проекты по укреплению медиаграмотности, например, посредством соответствующих мероприятий в школах, университетах или в области политического образования», — говорится в документе.

Авторы расследования предполагают, что конкурс эссе под патронажем «Ельцин Центра» стал элементом этой программы.

Активисты «Уральского Мемориала», причастные к организации, хотели вывести программу под названием «Лига исторического краеведения Урала «Люди и судьбы»», уточняют журналисты. Также они сообщили, что некоторые участники по прошлым проектам «Ельцин Центра» знали Кристину Хакер — историка, которая была в жюри, как активистку общества, но сама она утверждает, что принимала участие в этом мероприятии исключительно как частное лицо.

«Мемориал» признали иноагентом в 2016 году — руководство не стало отрицать, что получало деньги из западных НКО Джорджа Сороса и «Европейского фонда за демократию» (European Endowment for Democracy и фонд Сороса «Открытое общество»2 оба признаны нежелательными в РФ). Но маркировать свои материалы предписанным иностранным агентам образом долго отказывалось.

Сергей Колясников, известный уральский блогер и общественник, рассказал об этом расследовании в своем канале, задав риторический вопрос: «Когда все это закончится?!».

telegram.org / Prt Scr

В стриме «Урал.LIVE» он уточнил, что это «красивая и современная площадка», которая создает участникам атмосферу праздника, при том что настоящих дискуссий там не бывает, — как инструмент работы с аудиторией она очень эффективна. Однако носителей альтернативных мнений туда не пускают, называя их «пропагандистами».

Подозрения относительно работы в интересах иностранцев насчет «Ельцин Центра» появились еще в 2016 году. Тогда руководитель регионального отделения ЛДПР Антон Безденежных после выступления на площадке певца Андрея Макаревича, высказавшегося негативно о присоединении Крыма, вспомнил все, начиная от поддержавших украинский Майдан, заканчивая экспозицией музея, созданной американским Ralph Appelbaum Associates (агентство ранее оформляло Национальный конституционный центр и Президентскую библиотеку в США), и потребовал признать музей иноагентом.

Сергей Колясников тогда называл инициативу правильной, призвав что-то сделать.

«По факту мы действительно имеем иностранного агента, в создание которого государство своими руками вложило 7 млрд рублей. Макаревич и Шендерович в нем желанные гости. И с этим что-то надо делать», — отметил общественник в беседе с URA.ru.

«Мемориал» как постоянный партнер

Риторика правозащитников и краеведов из «Мемориала» известна: исторический опыт страны, включая опыт Великой Отечественной войны и победы, нужно осмысливать неразрывно с преступлениями сталинского режима, и Германия, рефлексирующая по поводу нацизма, может послужить России прекрасным примером.

Два года назад «Мемориал», уже объявленный иноагентом, помогал «Ельцин Центру» организовать конференцию «История сталинизма: 1929 — год великого перелома», о чем написано на сайте музея, без необходимого в таких случаях обозначения статуса общества.

yeltsin.ru / Prt Scr

Нельзя не вспомнить цикл экскурсий, подготовленный ко Дню печати 5 июня.

yeltsin.ru / Prt Scr

«В экспозиции «Чеченская трагедия» особый акцент был сделан на гуманитарной миссии, которую в 90-е годы взяла на себя демократическая пресса в ходе войны в Чечне», — пишет автор очерка Наталья Шурмина.

Но российская демократическая пресса отличилась не только в «гуманитарной миссии», но и в призывах вести переговоры с лидерами боевиков-сепаратистов, которые терроризировали российские города, звучавшие со страниц «Новой газеты», сатирика Виктора Шендеровича — автора «Эха Москвы» и многих других изданий.

В этой связи нельзя не упомянуть, как общество «Мемориал» вспоминало в 2020 году трагедию Буденновска — захват полутора тысяч заложников 14 июня 1995 года, когда за четыре дня от рук боевиков Шамиля Басаева погибли 94 гражданских, 18 милиционеров и 17 военнослужащих. Автор рассуждает, у кого же террористы «научились» тактике «живого щита».

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «МЕМОРИАЛ»

«Кстати, захват заложников и использование «живого щита» практиковали и сами федералы», — пишет Сергей Черкасов, ведущий рубрики «Горячие точки».

«Либеральная миссия» для уральской молодежи

Сотрудничает «Ельцин Центр» и с другими «проводниками» либеральной идеи и общечеловеческий ценностей. С 2016 года центр проводил для молодежи семинары под броским названием «Я думаю» вместе с фондом «Либеральная миссия».

yeltsin.ru / Prt Scr

«Либеральная миссия» за серию этих семинаров на площадке «Ельцин Центра» в 2015 году оказалась в реестре иноагентов — организация принимала финансирование из фонда Дмитрия Зимина «Династия» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Позже «Либмиссию» исключили из иноагентского списка: по словам представителей фонда, Минюст не смог доказать, что эти семинары и образовательные программы преследовали политические цели.

В связи с конкурсом об опыте Великой Отечественной войны для школьников нельзя не вспомнить и дискуссию о роли и оценке в истории личности Иосифа Сталина, которая вновь оживилась после публикации данных опроса, свидетельствующих об увеличении популярности этой фигуры среди молодежи.

Собеседник «Радио Свобода»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) историк Никита Соколов высказался, что Сталина идеализируют, а «виноват» в этом — культ победы в Великой Отечественной войне, который представляет 9 мая 1945 года как точку рождения современной российской нации, тогда как таковой следует считать 20 августа 1991 года.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РАДИО СВОБОДА»

svoboda.org / Prt Scr

Разрушение мифа о 90-х как мрачном и беспросветном десятилетии занимает особое место в работе «Ельцин Центра» — этому посвящен отдельный большой проект. По замыслу создателей, 90-е нельзя рассматривать как время одних только локальных конфликтов, терактов, бандитов, нищеты, это была многогранная эпоха, в которой, благодаря свободе, многие увидели «окно возможностей».

О 90-х как эпохе возможностей и становлении России как страны, следующей ценностям западного общества, любят рассуждать и постоянные эксперты «Либмиссии», бывшие партнерами «Ельцин Центра» по организации семинаров для молодежи. Доктор философских наук Ольга Малинова в лекции «Как и почему мы помним 90-е» с сожалением говорит, ссылаясь на опросы «Левады-центра» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), что 62% граждан России считает, что 90-е принесли стране больше плохого, чем хорошего.

«В сознании 90-е противопоставляются нулевым. Если 90-е — это беспредел, нестабильность, децентрализация, то нулевые — это богатство, построение вертикали власти. Это то, что мы называем мифом, — не ложь, а упрощенная и частичная правда, в которую люди верят», — говорит она.

По мнению ученого, «перекрашивание 90-х» в черный цвет произошло в середине нулевых. Исследователь опирается на теории социальной памяти, которые говорят, что даже личные воспоминания укладываются в социальные дискурсивные рамки, а 90-е «велено» вспоминать негативно. Якобы это очень важно для Кремля: представить эпоху как время «слабой власти» и бардака, тогда как она ознаменовалась еще и огромными шагами России в сторону свободного общества.

Как выставочная площадка «Ельцин Центр» многим нравится. Блогер Илья Варламов, например, рекомендует всем его посетить, независимо от отношения к Борису Ельцину и эпохе, которую он олицетворяет. Он называет его «классным музеем с современной подачей».

Тем не менее отдельные мероприятия вызывают излишнюю политизированность, происходящую вопреки заверениям о чисто просветительских целях, и обвинения в покушении на историю России, о чем писало признанное связанным с нежелательной организацией СМИ Михаила Ходорковского «МБХ медиа».

telegram.org / Prt Scr

Экс-министр культуры Владимир Мединский также упрекал «Ельцин Центр» в провокации, а активист структур Ходорковского Андрей Пивоваров — в недостаточно масштабной представленности темы войны в Чечне в экспозиции, что нашло отражение в его фильме.

telegram.org / Prt Scr

Директор центра Дина Сорокина утверждает, что критические высказывания зачастую идут со стороны тех, кто в музее никогда не был, и они только поднимают его популярность. Задача площадки — представить серьезный глубокий анализ эпохи, а не «глянцевую картинку о 90-х», добавляет она.

Дискутировать о новейшей истории важно и нужно, в части осмысления опыта 90-х самая знаменитая екатеринбургская площадка сделала много. Но факты, указывающие на возможную причастность организаций-иноагентов в работе с молодежью под эгидой центра, заставляют задавать вопросы на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации, которые нельзя оставлять без ответа. Тем более в свете недавнего признания руководителей американского NED4 («Национального фонда развития демократии», признан в РФ нежелательной организацией) в активной работе в России уже после официального закрытия и «обширной программе», действующих во всех регионах страны, включая «низовые инициативы» далеко за пределами Москвы.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента

2 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

4 внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций