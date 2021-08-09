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Корабли «Павел Державин» и «Дмитрий Рогачев» провели стрельбы в Черном море
Армия
Корабли «Павел Державин» и «Дмитрий Рогачев» провели стрельбы в Черном море
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 9 августа. Сторожевые корабли «Павел Державин» и «Дмитрий Рогачев» отработали учебные стрельбы в акватории Черного моря, передает пресс-служба Черноморского флота.

Экипажи патрульных кораблей успешно поразили все надводные и воздушные мишени. Кроме стрельб, моряки отработали приемы радиоэлектронной борьбы. Они установили электронные помехи ближнего рубежа, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ. Артиллерийские стрельбы прошли на специальных полигонах Черного моря.

Во время одного из этапов тренировки сторожевые корабли провели обнаружение и уничтожение малых воздушных целей условного противника. В роли вражеских аппаратов выступали беспилотники ЧФ.

Черноморский флот ранее пополнился кораблем обеспечения «Всеволод Бобров». Также курсанты учебного центра в Крыму провели боевые стрельбы. Огонь велся из гаубицы Д-30 (калибра 122 миллиметра) и миномета 2Б14 (калибра 82 мм), пишет RT.

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