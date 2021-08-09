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Актриса из ленты «Москва слезам не верит» Жукова-Киртбая умерла в 81 год

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:31
Общество
Актриса из ленты «Москва слезам не верит» Жукова-Киртбая умерла в 81 год
Кадр из фильма «грязная работа»

Москва, 9 августа. Актриса Татьяна Жукова-Киртбая, снявшаяся в легендарном фильме «Москва слезам не верит», скончалась на 82-м году жизни.

О смерти артистки сообщила пресс-служба театра «Содружество актеров Таганки». Жукова-Киртбая пришла сюда работать в 1992 году. До этого она была актрисой Театра на Таганке, в котором трудилась с 1996 года.

«Для коллектива «Содружества актеров Таганки» Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жукова-Киртбая не только играла в театре, но и часто снималась в кино — на ее счету роли в более чем 40 лентах. Коллектив «Содружества актеров на Таганке» выразил соболезнования родным и близким покойной артистки.

В фильме «Москва слезам не верит» актриса сыграла работницу химчистки Полину. Режиссер этой популярной ленты Владимир Меньшов ушел из жизни чуть более месяца назад — он скончался от последствий коронавируса. Его вдова, актриса Вера Алентова планирует вернуться к работе после трагедии.

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актриса Москва слезам не верит жукова-киртбая
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