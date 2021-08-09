Политолог Сосновский высказался о словах Познера о наказании России на Олимпиаде

Москва, 9 августа. Политолог Александр Сосновский раскритиковал телеведущего Владимира Познера, который заявил о «заслуженном» наказании России на Олимпийских играх в Токио.

По его словам, взгляды звезды телевидения — «это типичная позиция терпилы и соглашателя». Такой человек, как считает политолог, получает удовольствие, когда его бьют. Эксперт в своем Telegram-канале высказал, что Познер одновременно отругал Запад и фактически похвалил фигуранта допингового скандала Григория Родченкова, умудрившись не назвать его имени.

Владимир Познер сообщил, что его ожидания от Олимпийских Игр в Токио во многом оправдались. Он считает, что нужно радоваться тому, что российских спортсменов допустили до соревнований. А наказание для сборной России телеведущий назвал «заслуженным».

В то же время звезда Первого канала был не согласен с судейской бригадой в художественной гимнастике. По его мнению, российских спортсменок засуживали и несправедливо лишили золотых медалей. Ведущий не исключил, что это могло быть связано с политикой.