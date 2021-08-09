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Солист «Непары» Александр Шоуа конфликтует с дочерью из-за денег
Шоу-бизнес
Солист «Непары» Александр Шоуа конфликтует с дочерью из-за денег
instagram.com  /  @alexandershoua

Москва, 9 августа. Солист группы «Непара» Александр Шоуа рассказал о тяжелых отношениях со старшей дочерью Майей. По его словам, ребенку от него нужны только деньги.

На протяжении нескольких недель 21-летняя дочь артиста отказывается выходить на связь со звездным отцом. Последний раз у Шоуа и его ребенка состоялся разговор около месяца назад. Впрочем, общение между родными людьми не задалось.

«Какая-то кошка между нами пробежала. Все дело в том, что у Майи ко мне абсолютно потребительское отношение», — признался музыкант в разговоре с изданием «СтарХит».

Певец мечтает, чтобы дочь хоть иногда звонила ему и спрашивала, как поживает отец. По его мнению, не всегда родители должны звонить ребенку и расспрашивать о жизни.

Артист конфликтует с дочерью из-за финансов. Он считает, что его ребенка интересуют только деньги. И это раздражает звезду эстрады.

«Наше сегодняшнее общение нельзя назвать идеальным, впрочем, два года назад было то же самое», — добавил 47-летний исполнитель хита «Другая семья».

У Александра Шоуа две дочери. Со старшей дочерью у артиста непростые отношения. Сам певец не скрывает, что первую супругу и маленького ребенка он бросил ради карьеры.

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дети семья Шоуа
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