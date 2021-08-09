Даня Милохин и его брат впервые отправились на отдых вместе после ссоры

Москва, 9 августа. Блогер Даня Милохин и его старший брат Илья вместе отправились отдыхать после длительной ссоры. Компанию им составили члены его приемной семьи.

Милохин-младший опубликовал в Stories на своей странице в Instagram видео, на котором показал всю семью. По кадрам видно, что братья сидели не вместе: Илья Милохин был на другом ряду лайнера.

«А мы отдыхать», — весело сказал Даня Милохин, обращаясь к своим поклонникам.

Илья Милохин в своих социальных сетях пока не опубликовал совместные снимки с братом. При этом похвастался фанатам, что для него поездка за рубеж стала первой в жизни.

Даня и Илья Милохины не общались на протяжении нескольких лет. Старший брат известного блогера последовал примеру родственника и стал активно развивать свой блог. Илья не скрывал, что Даня — его брат. Однако тот решил, что Илья хочет прославиться за его счет. Он убежден, что брат должен найти свой творческий путь и индивидуальность, а не слепо копировать идеи брата.