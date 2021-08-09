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Спасти художественную гимнастику от произвола судей мог только Бах
Спорт
Спасти художественную гимнастику от произвола судей мог только Бах
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Президент Международного олимпийского комитета — единственный, кто мог добиться выдачи второй золотой медали Дине Авериной, если бы получил открытое письмо. Лишить израильтянку незаслуженного золота не смог бы уже никто. Эксперты в области спортивного права утверждают, что, согласно современным правилам, лишение медали предусмотрено только в случае применения допинга. К «чистым» спортсменам это неприменимо, даже если они стали чемпионами вследствие грубых судейских манипуляций. Спортсмены, победившие в честной борьбе, но засуженные арбитрами, смогут получить заслуженную награду только в случае исключения.

«Я думаю, если бы письмо Томасу Баху было открыто опубликовано, возможно, можно было бы осуществить беспрецедентный случай. Но пока практики такой не было. И с точки зрения формального международного спортивного права, и с точки зрения спортивного арбитражного процесса такой возможности не предусмотрено. Можно было бы добиться какого-то исключения, но, мне кажется, тогда письмо со всеми аргументами необходимо было отправить Томасу Баху. С точки зрения действующей практики о переигровке пересмотра, как правило, добиться невозможно», — объяснил Сергей Алексеев, специалист в области спортивного права, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву.

Спасти художественную гимнастику от произвола судей мог только Бах
wikipedia.org  / Agência Brasil Fotografias / CC BY 2.0

Как выясняется, Спортивный арбитражный суд в реальности мало чем поможет нашим спортсменкам. В его юрисдикции только наказания самих судей, да и то если нам удастся доказать свою правоту в условиях явного настроя остановить гегемонию России в этом виде спорта.

«Здесь происходит двойственное правовое регулирование. Вопросы судейства на спортивной площадке, на татами, на ринге являются технически спортивными и не входят в юрисдикцию международного Спортивного арбитражного суда. Все возможные пути обжалования были использованы, на данный момент изменение результатов и возвращение золота нашим спортсменкам крайне маловероятно, потому что закончились Олимпийские игры. Но в юрисдикции Спортивного арбитражного суда вопросы дисциплинарной ответственности за необъективность судей», — продолжает собеседник.

Напомним, Ирина Усманова-Винер сравнила выступление Дины Авериной на Олимпиаде в Токио с упражнением на перекладине Алексея Немова на Олимпиаде в Афинах. В обоих случаях по вине судей наши спортсмены лишились заслуженных наград.

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