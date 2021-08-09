Россия ответила: Альгис Микульскис о личном опыте пятидневной войны за Южную Осетию

Грузино-осетинский конфликт августа 2008 года впервые с момента распада СССР показал: Россия вполне может постоять за себя и за своих граждан.

Спецкор ФАН Альгис Микульскис в те дни находился в зоне боевых действий и делится воспоминаниями о том, что происходило в Цхинвале и его окрестностях.

Так получилось, что поездка в Южную Осетию стала моей первой командировкой на новом месте работы — телеканале «Звезда», и поехали мы туда на фоне нарастания активности грузинской армии вдоль границы. Однако о том, что война начнется так быстро, мы не подозревали. 7 августа прилетели во Владикавказ, разместились в гостинице, и первая съемочная группа сразу же выдвинулась в Цхинвал, а я и корреспондент Геннадий Кочетков остались пока на месте.

Ребята подоспели почти точно к началу штурма... В сам город прорваться было уже невозможно, и Георгий Львов с Сергеем Назиулиным снимали первые минуты войны с близлежащей горки. Реактивные снаряды в шахматном порядке ложились на жилые кварталы... Залп одного «Града» — это 40 ракет примерно за 30 секунд по площади в несколько гектаров. А «Град» там был не один. Плюс ствольная артиллерия...

Парни очень вовремя поняли, что надо уходить — всего через несколько минут после их отъезда с места съемки на их горку тоже «прилетело». Но радоваться спасению, как выяснилось чуть позже, было рано. На подъезде к поселку Дзау наши коллеги остановились у небольшого магазинчика, и тут прилетел грузинский Су-25. Бомба сработала метрах в 50 от оператора Георгия — здоровенный осколок камня прилетел ему в спину. Думали, оторвалась почка, но все обошлось. Только спина у него еще долго была почти черного цвета...

Во Владикавказе 8 августа бушевали митинги, на которых мужчины записывались в ополчение, а женщины плакали, показывая нам сообщения из Цхинвала: «Помогите! Нас убивают!» Там, в Цхинвале, после артподготовки, появились грузинские танки и пехота... Похоже, у них был приказ уничтожать всех, кто уцелел под снарядами. В городском морге еще 11-го числа лежала молодая женщина, прижимающая к себе младенца. Многие грузины хорошо знали осетинский язык. Они-то и стучались в подвалы под видом «своих». А когда подвал открывался — забрасывали его гранатами... Раненых — в том числе и наших миротворцев — добивали.

Ребята вернулись 8-го, ближе к вечеру, в состоянии, близком к шоку. А уже 9-го утром в Цхинвал поехали мы. Выдвинулись на юг примерно в 8 утра. До границы добрались спокойно. Потрясало количество техники, тянущейся в одну с нами сторону, а из вентиляционных штреков Рокского тоннеля дым валил равномерной сизой лавиной.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Прибыли в Дзау, ставшую одним большим сборным пунктом ополченцев. Мобильная связь — хуже некуда. Пока снимал вооруженных людей и попытки боевых машин разойтись с массами беженцев, вернулся один из группы Александра Сладкова с РТР. Он рассказал, как грузинские гранатометчики и снайперы «поймали» их на въезде в Цхинвал. Головную БМП подорвали сразу, потом начали расстреливать остальное.

Сначала ранили оператора Леонида Лосева, почти сразу же после этого — самого Сладкова и генерала Анатолия Хрулева... Как им удалось заскочить под какую-то уцелевшую «броню», они и сами не поняли... Но остались живы. Потом прошел слух — к счастью, не подтвердившийся — о гибели съемочной группы ТВЦ. Еще чуть позже — и это было правдой — о ранении корреспондента «Комсомолки» Александра Коца.

На все просьбы доставить нас в Цхинвал военные и бойцы осетинского сопротивления только крутили пальцами у висков: в городе шли тяжелые бои.

Познакомились с начальником местной милиции общественной безопасности. Он отвез нас на окраину Дзау, где прямо у ограды небольшого дома лежала невзорвавшаяся бомба. На вид — килограммов 250. Снял, отправил видео в редакцию…

Ночевать нас отправили в деревеньку Хвце, километрах в трех к северу от Дзау — поселковая администрация дала две машины под оборудование и под людей. Поехали… Как выяснилось, не в ту сторону. В результате оказались на горе — и как раз перед позицией самоходок «Гвоздика», которые вели огонь прямо через наши головы... Добравшись наконец до места ночлега — здания бывшего клуба, где теперь был штаб тыла, рухнули на какие-то матрасы и уснули. Обращать внимание на грохот сил уже не осталось. 9-е число закончилось. Нам обязательно нужно было попасть в Цхинвал 10-го.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Утром обстановка не изменилась. Только напротив штаба, где мы ночевали, встала очередная колонна. Стали проситься на броню, но… После истории с группой Сладкова такую ответственность на себя ни один командир брать не захотел. Разумеется, все это время мы снимали… В доме, где был генератор, во дворе работала целая студия. Спутниковая станция «Инмарсат» почти не выключалась, а наш видеоинженер не переставая собирал и гнал в эфир материалы.

Часам к 11 из Москвы сообщили: мы летим в Цхинвал на вертолете! Отлично, только как до него доехать? Дорога забита почти на всем протяжении, а самые лихие джигиты, все-таки готовые доставить нас на площадку, стоят без бензина…

В общем, на нужный борт мы опоздали. Зато побеседовали с вертолетчиками других бортов. Они-то и поделились мыслью о том, что в кабинах грузинских штурмовиков сидят американцы. «Генацвале», мол, так летать в горных условиях никогда не умели… Не буду анализировать степень достоверности этой информации. Слышал — и слышал. Но — своими ушами. Сидя на подножке «Крокодила» Ми-24. Обратно в Дзау возвращались пешком. Километров пять по горам. Хорошо, что вниз…

Привезли очередную группу беженцев — серых от усталости, пыли и ужаса. Снимали их рассказы, и услышанное долго не укладывалось в голове. Зато когда все же уложилось, с нашими душами — простите за пафос — что-то произошло. Чуть позже, при виде трупов грузинских солдат, мы не испытывали НИЧЕГО… Хотя все эти дни стояла жара, и мертвецы выглядели неважно.

Отсняв беженцев, пешком дошли до Хвце, где к нам присоединился еще один наш видеоинженер с еще одной станцией спутниковой связи. Неожиданно у брата хозяина дома нашлось 10 литров бензина, и он вызвался отвезти нас в Цхинвал. Сели в «Жигуленок», но проехали метров триста — где-то впереди заглохла БМПшка, и дорога в который раз встала. Опять пешком, опять в Дзау. Ждать, пока «Жигули» нас догонит. Не догнал…

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Стали снова проситься на броню и нам неожиданно не отказали! «Залезайте, мол, только когда тронемся — неизвестно» … Расположились возле машины управления. Кто-то из ополченцев угостил арбузом, еще кто-то — хлебом с колбасой. Потом принесли и отдали в бессрочное пользование армейский бронежилет. Увидев, что я в одной футболке (ехал-то на юг, думал, тепло будет), притащили бушлат…

С этой колонной мы так и не уехали. Да и довезти нас они могли только до собственной позиции — дальше надо было бы продираться пешком. С камерой, штативом, «Инмарсатом» и через грузинское село. Зато из Владикавказа прибыла наша первая группа — Георгий Львов оклемался после ушиба спины! И, к тому же, стало известно, что рано утром в Цхинвал пойдут машины скорой помощи. Какие-то — с медикаментами, а какие-то — порожняком, забирать раненых. Мы пересидели остаток ночи на стульях в администрации Дзау и часов в 8 наконец выехали. Началось 11 августа.

В «Газели» с красными крестами — человек 12. Окна плотно зашторены. Фотограф «Огонька» снимает, высунув объектив в щель между занавесок. Какое-то время движемся медленно, с выматывающими остановками из-за заторов. Снаружи — горящие дома и запах… Война пахнет дымом, медикаментами, августовскими садами, пороховой гарью и разлагающимися на солнце телами мертвых людей… Периодически слышим залпы наших «САУшек» и отстрелы ускорителей наших же «Градов». Старенький доктор, сидящий на переднем сидении, при этом постоянно, как заводной, повторяет: «Так им!»

В какой-то момент водитель врубает сирену, и мы начинаем лететь. Это северные окраины Цхинвала. Минут через 10 останавливаемся. Приехали. Центр города. «Десантироваться» надо очень быстро…

Помните фильм Ридли Скотта «Падение «Черного ястреба»? Так вот, первые 15 минут в Цхинвале стали для меня чем-то очень похожим по ощущениям. Перекресток, жара… Вокруг пусто, дома сожжены. Бежим метров 100. Наконец — спутниковая тарелка РТР и наполовину разрушенный Дворец культуры. Ничего вроде не изменилось, а стало как-то спокойнее.

Я не сразу обратил внимание на мусор под ногами и ходил по нему до тех пор, пока техник РТР не отсоветовал. Потому что черные ошметки оказались… остатками грузинских танкистов.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Надо идти на базу миротворцев. Вдоль забора, который весь в дырах. Именно сюда грузины начали бить в ночь с 7-го на 8-е. Первый снаряд из тех, что убивал Цхинвал, рванул именно здесь, на плацу.

Дальше было уже проще. Рядом — убежище, полевая кухня… Правда, к вечеру прилетело — снаряд «Града» воткнулся в небольшой дом прямо за оградой базы. Долгий пожар, выстрелы шифера, столб дыма. И постоянная автоматно-пулеметная стрельба где-то неподалеку. Да еще пара Су-24 неизвестной принадлежности, нудно висящая над головами.

12-го августа утром мы с Геннадием Кочетковым пошли в город, взяли с собой корреспондентку «Франс Пресс» Амели-Мари. Цхинвал есть, и одновременно его нет. Под ногами листы кровли. Перед глазами выжженные изнутри дома. Снесенная взрывом стена — умывальник, кровать, занавески бьются на ветру. Вместо дома по соседству — просто огромная воронка с мелким щебнем!

Южная окраина Цхинвала. Закопченные коробки девятиэтажек с пробоинами в стенах. Судя по всему, снаряды, проламывая панели, влетали в комнаты и рвались прямо возле телевизоров, шкафов, детских кроваток… Сопровождающий нас ополченец Сослан рассказывает, как оказался на двое суток заблокированным в одной из этих квартир. Без еды и воды, но со снайперской винтовкой и кучей патронов. Как остался на этом свете и победил — сам не понимает.

Идем мимо наших танков к 12-й городской школе…

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Они лежали там, где были убиты — в школьном дворе. Первый — огромный, в разодранных камуфляжных штанах и американских ботинках. Лицом вниз. Абсолютно черная кожа щеки, короткая прическа. На спине — выходное отверстие пули, насквозь пробившей бронежилет…

Второй — чуть поодаль. Из-за жары уже мало похожий на человека. С вывернутой наизнанку головой. Никаких эмоций! Даже запах не особо мешает. На Амели больно смотреть.

— Ты расстаешься с иллюзиями? — Я не могу пока говорить… Я очень устала…

Пора возвращаться — завтра самолет на Москву и надо думать о том, как попасть во Владикавказ. От Сергея Назиуллина приходит SMS: «Война кончилась!» Проходя мимо Дома правительства, видим Эдуарда Кокойты, говорящего знаковые вещи!

«Я прошу прощения у русских матерей! Я прошу прощения у осетинских матерей! Ваши сыновья погибли, но этого захотели не мы…»

Добираемся до базы. Есть новости. Во-первых, Георгий Львов ездил с колонной в Гори, но его дальше штабной палатки не пустили — опасно. Во-вторых, нам прислали смену — еще три группы. Ночью — сплю! На полу, на тонкой палатке, в спортзале с высаженными стеклами, под звуки слабеющих перестрелок по окраинам…

Было ли страшно? Да конечно было! Только страх этот отличался от «грозненского». Тогда, весной 1995-го года, он был каким-то удушающим. Иногда, на блокпосту у Петропавловского моста, к примеру, граничащим с паникой. Отличался он и от «белградского» страха внезапного удара крылатой ракеты.

Страх образца 2008-го года был… Тоскливым. Я очень боялся за близких — мать совершенно точно не пережила бы. Я боялся за парней, которые были со мной. Я очень не хотел ехать в еще не начавшее остывать пекло, но при этом четко понимал, что все равно туда поеду. В «Скорой», на броне, на вертолете…

Сегодня, спустя 13 лет, воспоминания так и не потускнели. Слишком уж высока была эмоциональная составляющая тех событий и слишком многое стояло на кону. Не вмешайся тогда Российская армия — мы все пожинали бы плоды этого невмешательства до сих пор, а Северный Кавказ, думаю, был бы потерян безвозвратно. Потому что там не любят слабых. К счастью, Россия впервые с момента распада СССР показала свою силу. Не только Грузии, но и всем остальным.