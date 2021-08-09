Суд над экс-лидером ЮАР Джейкобом Зумой откладывается на неопределенный срок

Претория, 9 августа. Судебное разбирательство по делу бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы, намеченное на завтра, не состоится.

79-летний политик пожаловался на резкое ухудшение самочувствия на прошлой неделе, после чего был доставлен в гражданскую больницу. Степень тяжести состояния Зумы не разглашается.

Экс-глава ЮАР обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. Ему грозит 25 лет тюрьмы и крупный штраф. Сам Зума отрицает свою вину, считая процесс политически мотивированным.

Аналогичного мнения придерживаются некоторые южноафриканские общественники. В частности, лидер организации «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Мелима. Он опасается, что 79-летний политик не переживет 15 месяцев заключения под стражу.

Арест Джейкоба Зумы вызвал массовые беспорядки в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг. Протестующие поджигали автомобили, громили магазины, забрасывали полицейских камнями и бутылками. В результате погибло 337 человек.