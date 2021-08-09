Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 15:01
15:00
Происшествия
Суд арестовал стендап-комика Мирзализаде на 10 суток
15:00
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина анонсировала грандиозное шоу к юбилею «Русской песни»
15:00
Общество
Возмутительная дискриминация: режиссер «Ментов» пожелал успеха Булановой в ЗакСе
15:00
Общество
Эфир: Как новая компьютерная игра научит россиян противостоять киберпреступникам
14:59
Политика
Лукашенко назвал британцев американскими прихвостнями после сообщений о санкциях
14:56
Экономика
Российские банки стали чаще одобрять кредиты в торговых точках
14:55
Общество
Новое масштабное граффити появится в столице Марий Эл
14:53
Политика
Мосгорсуд одобрил решение о снятии с выборов в Госдуму Льва Шлосберга
14:51
Спорт
Олимпиада-2020: итоговый медальный зачет, место и успехи России, три главных скандала
14:46
Общество
Иноагент «Мемориал» тайно работает со школьниками на Урале в «Ельцин Центре»
Все новости

В Европарламенте заявили о скорой победе «демократической революции» в Белоруссии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 13:47
Политика
В Европарламенте заявили о скорой победе «демократической революции» в Белоруссии
pixabay.com

Брюссель, 9 августа. Европейская народная партия призвала Европейский союз готовится к победе «демократической революции» на территории Республики Беларусь.

Руководитель крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер, а также депутаты Сандра Калниете и Андрюс Кубилюс в совместном заявлении указали, что белорусский режим якобы падет и народ одержит победу. По мнению политиков, это «вопрос времени».

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что «безумные политики» из европейских стран подталкивают государства к войне и создают дополнительные очаги напряжения. Глава республики добавил, что его страна готова отвечать на санкционные выпады Запада.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Европарламенте заявили о скорой победе «демократической революции» в Белоруссии
евросоюз белоруссия европарламент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru