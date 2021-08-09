В Европарламенте заявили о скорой победе «демократической революции» в Белоруссии

Брюссель, 9 августа. Европейская народная партия призвала Европейский союз готовится к победе «демократической революции» на территории Республики Беларусь.

Руководитель крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер, а также депутаты Сандра Калниете и Андрюс Кубилюс в совместном заявлении указали, что белорусский режим якобы падет и народ одержит победу. По мнению политиков, это «вопрос времени».

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что «безумные политики» из европейских стран подталкивают государства к войне и создают дополнительные очаги напряжения. Глава республики добавил, что его страна готова отвечать на санкционные выпады Запада.