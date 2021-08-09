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Лента
09 августа 15:00
14:59
Политика
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14:55
Общество
Новое масштабное граффити появится в столице Марий Эл
14:53
Политика
Мосгорсуд одобрил решение о снятии с выборов в Госдуму Льва Шлосберга
14:51
Спорт
Олимпиада-2020: итоговый медальный зачет, место и успехи России, три главных скандала
14:46
Общество
Иноагент «Мемориал» тайно работает со школьниками на Урале в «Ельцин Центре»
14:44
Общество
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Общество
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Армия
Артиллеристы ЦВО примут участие в учениях в Кемеровской области
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В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19. События дня
ФАН-ТВ
В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19. События дня
pixabay.com  / 

Глава ЦИК заявила о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму

Издания, признанные в России иностранными агентами, получат возможность быть аккредитованными для освещения парламентских выборов. Так председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала возможность СМИ-иноагентов работать во время избирательного процесса. По ее словам, у таких изданий сохраняются такие же права, как и у остальных СМИ. Памфилова добавила, что со стороны Центризбиркома никаких дополнительных ограничений в отношении иностранных агентов не будет.

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19. События дня
pixabay.com  / 

По сообщениям китайских СМИ, в КНР за недостатки в работе по предотвращению распространения COVID-19 к ответственности в различной степени привечены более 30 кадровых работников. Часть чиновников уровня вице-мэров некоторых городов, глав городских округов и местных комитетов здравоохранения лишились своих постов. По информации СМИ, власти Китая пока не могут остановить распространение инфекции внутри страны.

Биофизик и депутат Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19. События дня
Global Look Press  / yabloko.ru

Правозащитник Сергей Ковалев скончался во сне на 92-м году жизни. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил его сын, Иван Ковалев, на своей странице в Facebook. Сергей Ковалев был российским политическим и общественным деятелем. После распада СССР он несколько сроков был депутатом Госдумы и являлся уполномоченным по правам человека. Ковалев был одним из авторов Декларации прав человека и гражданина, а также второй главы Конституции России.

На металлургическом комбинате в Липецке прогремел взрыв

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Взрыв прогремел на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. Об этом 9 августа рассказали в МЧС. По уточненным данным, площадь возгорания достигла 40 квадратных метров, горела кровля. Сообщается, что пострадавших и погибших нет.

 

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