В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19. События дня

Глава ЦИК заявила о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму Издания, признанные в России иностранными агентами, получат возможность быть аккредитованными для освещения парламентских выборов. Так председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала возможность СМИ-иноагентов работать во время избирательного процесса. По ее словам, у таких изданий сохраняются такие же права, как и у остальных СМИ. Памфилова добавила, что со стороны Центризбиркома никаких дополнительных ограничений в отношении иностранных агентов не будет.

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19 pixabay.com / По сообщениям китайских СМИ, в КНР за недостатки в работе по предотвращению распространения COVID-19 к ответственности в различной степени привечены более 30 кадровых работников. Часть чиновников уровня вице-мэров некоторых городов, глав городских округов и местных комитетов здравоохранения лишились своих постов. По информации СМИ, власти Китая пока не могут остановить распространение инфекции внутри страны.

Биофизик и депутат Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни Global Look Press / yabloko.ru Правозащитник Сергей Ковалев скончался во сне на 92-м году жизни. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил его сын, Иван Ковалев, на своей странице в Facebook. Сергей Ковалев был российским политическим и общественным деятелем. После распада СССР он несколько сроков был депутатом Госдумы и являлся уполномоченным по правам человека. Ковалев был одним из авторов Декларации прав человека и гражданина, а также второй главы Конституции России.