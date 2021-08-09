Первая ветроэлектростанция Саудовской Аравии начала производить энергию

Эр-Рияд, 9 августа. Крупнейшая ветряная электростанция на Ближнем Востоке и первая в Саудовской Аравии «Думат Аль-Джандаль» была подключена к сети и начала производить экологически чистую электроэнергию. Об этом говорится в заявлении компании Masdar.

Сама станция состоит из 99 ветряных турбин, каждая из которых способна вырабатывать электроэнергию для 70 000 домов в государстве, сокращая выбросы углекислого газа на 988 тысяч тонн ежегодно.

Dumat Al Jandal, the Middle East’s largest wind farm and the first in #SaudiArabia, is now connected to the power grid and began producing carbon-free electricity.https://t.co/wL3qVzYAgr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2021

Станция мощностью 400 мегаватт (МВт) разрабатывалась группой, возглавляемой EDF Renewables и Masdar — двумя ведущими мировыми компаниями по производству возобновляемых источников энергии. Только на этапе строительства, которое началось в 2019 году, было создано более 600 рабочих мест в провинции Аль-Джауф на северо-западе страны.

«Невероятная приверженность, проявленная нашими командами и подрядчиками в соответствии с самыми высокими стандартами охраны труда и техники безопасности, а также полная поддержка, оказанная Министерством энергетики Саудовской Аравии, «Саудовской компанией по закупкам электроэнергии» (SPCC) и «Саудовской энергетической компанией» (SEC), способствовали успешной реализации плана в этот чрезвычайно сложный период пандемии», — сообщил директор проекта «Думат Аль-Джандаль» Оливье Маршан.

Он также добавил, что вместе со своими партнерами и подрядчиками ожидает полноценного ввода объекта в эксплуатацию в ближайшие месяцы.

موقع الجزيرة الإنجليزي بعد عاصفة الجدل حول التقرير المغلوط الذي نشره مؤخرا حول #السعودية وولي عهدها، ينشر اليوم في تحول سريع تقريرا عن أكبر مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح في المنطقة، ويضع شعار رؤية 2030 التي أطلقها الأمير #محمد_بن_سلمان لتعزيز اقتصاد البلد.https://t.co/3cHXneOrb1 — عيسى النهاري Essa Nahari (@ES_Nahari) August 8, 2021

Реализация Vision 2030

Ветроэлектростанция способствует реализации доктрины Vision 2030 — плана преобразования экономики королевства, предложенного наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, считающегося реальным лидером страны. Разного рода инициативы направлены на диверсификацию экономики государства и увеличение доли возобновляемых источников энергии примерно до 50% к 2030 году.

Планируется, что новая станция будет способствовать достижению цели по сокращению выбросов углекислого газа в стране. Однако это не единственный экологический проект Саудовской Аравии.

Так, государство намерено восстанавливать леса. К 2030 году на Аравийском полуострове должно быть высажено 40 миллиардов деревьев, из которых только 10 млрд — на территории Саудовской Аравии. Данная программа лесовосстановления может стать самым большим подобным проектом в истории, призванным заново «озеленить» 200 млн гектаров и сократить мировые показатели выброса углерода более чем на 4%.

A "GREENER" SAUDI ARABIA:

Saudi Crown Prince HRH Mohammed bin Salman has launched the "GREEN SAUDI INITIATIVE" envisioning 50% electricity from renewables by 2030; planting 10 billion trees; eliminating 130 million tonnes of CO2 emissions; and more!https://t.co/7DBYcXTnri pic.twitter.com/xdQpkmk0vb — MEP Middle East (@MEP_Middle_East) March 28, 2021

Кроме того, в рамках проекта Неом планируется строительство города будущего The Line. В поселении не будет автомагистралей, улиц и машин, оно расположится на трех уровнях: наземном и двух подземных.

Отдельный акцент в простирающемся на 170 километров мегаполисе будет сделан на экологии. Все здания создадут «углеродно-положительный баланс». Таким образом, инфраструктура сможет потреблять больше углекислого газа, чем было затрачено для ее обеспечения, что сократит углеродный след. Реализуется такой подход путем отказа от сжигания углеводородов и максимального озеленения.