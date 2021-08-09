Религиовед объяснил распространенность антипрививочников в РФ памятью о «деле врачей»

Движение антипрививочников представлено в России множеством самых настоящих сект, чьи конспирологические теории подпитывает память о «деле врачей-вредителей» 1953 года. Об этом ФАН заявил директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев.

«Некоторые антипрививочники действительно состоят в сектах, — отметил Силантьев. — Например, против вакцинации выступают десятки групп из движения некрокоммунистов. Это люди, которые считают, что Советский Союз до сих пор существует или что вообще нет никаких государств и любому человеку надо выплачивать деньги на том основании, что он живой. Но среди антиваксеров есть и другие направления: параправославные, исламистские секты… Среди атеистов тоже немало людей, которые не хотят прививаться».

Роман Силантьев подчеркнул, что антипрививочное движение своими корнями восходит к конспирологии, которая объясняет все неприятности человечества совокупностью заговоров.

«Эту конспирологию могут подпитывать реальные события, — добавил собеседник ФАН. — Например, в 1953 году в СССР разоблачили «заговор врачей-вредителей». В официальной прессе писали, что медики, в основном евреи, сознательно убивали людей, в том числе уколами. Конечно, мы помним и холерные бунты, которые были в XIX веке, но 1953 год как-то ближе к нам. Люди запомнили, что врачи могут наносить вред. Надо сказать, что еще остались те, кто видел эти газеты, и те, кто общались со свидетелями эпохи, поэтому недоверие к медицине действительно существует».

По словам эксперта, что конспирологические теории зародились в Европе в эпоху Просвещения, когда ученые принялись настойчиво объяснять людям, что Бога нет. Тогда общество задалось вопросом, откуда берутся проблемы.

«Эти проблемы стало медленно ассоциировать с группами людей, в первую очередь с евреями, — рассказал Силантьев. — Оттуда, собственно, и пошла конспирологическая бесовщина, когда стали обвинять и правительство, и бизнес, и медиков в том, что они сознательно творят зло. Эта мифология была заимствована Россией».

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН обратил внимание на иностранные истоки современных мифов о коронавирусе и вакцинации.

«Изучая нынешние конспирологические мифы, мы обнаружили, что практически ни один из них не имеет российского происхождения. Чипы, вышки 5G, смертельные вакцины, запрессованные в таблетки спирали, которые распарывают пищевод, — все это придумано за пределами нашей страны», — пояснил Силантьев.

Эксперт пояснил на конкретном примере, как идеи ковид-диссидентов распространяются в информационной среде.

«Бывшей схиигумен Сергий (Николай Романов), находящийся сейчас под следствием, будучи полностью безграмотным, нанял себе пресс-секретарем привратника челябинской масонской ложи Всеволода Могучева, который ему скачал коронавирусные мифы из интернета, а он их на камеру зачитал, — сообщил Силантьев. — Потом их посмотрела Мария Шукшина и начала ретранслировать. Эта ситуация была бы смешной, если бы не была такой печальной, поскольку у нас тысячи людей погибли из-за отказа от вакцинации. Шукшина — не единственная: помимо нее есть еще много групп, ведь выступать против прививок очень модно. Почему-то с их точки зрения государство всегда хочет убить своих граждан».

В заключение религиовед выразил мнение, что случаи распространения информации ковид-диссидентами и антипрививочниками нельзя оставлять без внимания.

«Есть относительно безвредная конспирология, например теория плоской Земли или «Новая хронология» Фоменко, — отметил Силантьев. — Но медицинская конспирология убивает людей. И тех, кто распространяет мифы, опасные для здоровья и жизни людей, надо жестко карать. Это уже не шутки. У нас террористы в разы меньше людей убили, чем конспирологи».

Ранее вирусолог Николай Крючков счел маловероятным введение временного моратория ВОЗ на ревакцинацию.