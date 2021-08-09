Талибы возобновили наступление на город Мазари-Шариф в Афганистане

Кабул, 9 августа. Боевики заявили о продолжении наступления на афганский город Мазари-Шариф.

Представители запрещенного в России движения «Талибан»1 продолжают атаку на Мазари-Шариф, крупнейший город северного Афганистана. Атака ведется сразу с четырех сторон, передает РИА Новости со ссылкой на заявление боевиков. С одной из сторон они уже успели войти на территорию города, сообщили боевики.

Обстановка в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны ВС США. Талибы захватили ряд пограничных пунктов и некоторые территории. В ответ афганские правительственные силы проводят спецоперации. За последние сутки войска смогли ликвидировать 579 бойцов «Талибана» в нескольких провинциях. Еще 161 боевик получил ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.