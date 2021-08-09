Лукашенко заявил об отказе подержать Киев при силовом решении конфликта в Донбассе

Минск, 9 августа. Белоруссия не станет поддерживать Киев в намерении решить конфликт в Донбассе силовым путем при помощи третьих стран. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства указал, что Украина перешла красную черту, когда решила запретить авиасообщение с Белоруссией. Но Минск не планирует совершать ответную «пакость» Украине, если она первая «не ступит с оружием на белорусскую территорию».

Ранее Лукашенко отмечал, что политика украинского руководства основывается на конфронтации, и данный факт представляет угрозу для Белоруссии. По его словам, народ Украины является братским для белорусов, но киевская власть выбрала противоборство.