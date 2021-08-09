Лукашенко оценил отношения между Белоруссией и Украиной

Минск, 9 августа. Белорусско-украинские отношения складываются не лучшим образом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и общественными деятелями.

По словам Лукашенко, политические отношения между Минском и Киевом достигли низшей точки. Однако экономическое сотрудничество между Украиной и Белоруссией пока на неплохом уровне, добавил глава государства.

Ранее Александр Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России. Он подчеркнул, что является сторонником максимально близкого союза с РФ.