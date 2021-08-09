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Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
Спорт
Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
Global Look Press  /  Cheng Min/XinHua

Олимпийский комитет России обратился во всех возможные инстанции с протестом по поводу беспрецедентного судейства в турнире по художественной гимнастике на Олимпийских Играх в Токио и сейчас ждет ответа от Международной федерации по художественной гимнастике и Международного олимпийского комитета. Однако, специалисты в области спортивного пара уверены, что для самих спортсменок это ничего не изменит в любом случае. Именно художественная гимнастика, соревнования по которой проходили в последние дни Олимпиады, стала заложником судей, ведь что-то изменить можно только до завершения турнира. ФАН связался с главой комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергеем Алексеевым и попросил объяснить, почему Дина Аверина и девочки из группы не получат своего заслуженного золота при любом раскладе.

«Теоретически мало вероятен пересмотр результатов данного мероприятия. Единственное – возможно было в период его проведения, еще до завершения, присудить Авериной второе золото. Такой прецедент был в Солт-Лейк-Сити, когда Антон Сихарулидзе и Елена Бережная выиграли, а Жами Сале и Давид Пеллетье получили второе золото по решению технического комитета международной федерации. Но это возможно, и то маловероятно, в период проведения, до завершения Игр. А с точки зрения международного спортивного права сейчас, даже была совершена ошибка со стороны судей или было умышленное манипулирование результатами спортивного мероприятия, то можно и нужно будет наказать только судей. Вернуть золото Авериной и нашей групповой сборной маловероятно», — объяснил Сергей Алексеев.

Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
Global Look Press  / Cheng Min/XinHua

Напомним, российские гимнасты — признанные лидеры мировой «художки» сенсационно остались без золота в обоих видах — и в личной многоборье и в командном. По мнению специалистов, судьи намеренно занижали россиянкам оценки, чтобы прервать их победную серию.

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олимпиада художественная гимнастика дина аверина
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