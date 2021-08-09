СК Тульской области опубликовал кадры с места убийства двухлетней девочки

Тула, 9 августа. Сотрудники Следственного комитета по Тульской области разместили оперативное видео с места убийства ребенка пенсионером.

Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района. По данным следствия, на территории детской площадки 69-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в спину проходящей мимо 42-летней женщине с ребенком на руках.

От полученных повреждений двухлетняя девочка скончалась на месте происшествия. Женщина доставлена в больницу.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего и покушения на убийство двух и более лиц.