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СК Тульской области опубликовал кадры с места убийства двухлетней девочки

  /   Обновлено: 09 августа 2021 13:25
Происшествия
СК Тульской области опубликовал кадры с места убийства двухлетней девочки
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Тула, 9 августа. Сотрудники Следственного комитета по Тульской области разместили оперативное видео с места убийства ребенка пенсионером.

Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района. По данным следствия, на территории детской площадки 69-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в спину проходящей мимо 42-летней женщине с ребенком на руках.

От полученных повреждений двухлетняя девочка скончалась на месте происшествия. Женщина доставлена в больницу.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего и покушения на убийство двух и более лиц.

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убийство ребенок следственный комитет тульская область
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