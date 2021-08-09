Минск, 9 августа. Власти Белоруссии фактически защищают блогера Романа Протасевича, которого до этого «заказал» Запад, заявил президент Александр Лукашенко.

Президент признался, что не рад пребыванию сооснователя признанного экстремистским Telegram-канала в стране, но фактически блогера «заказали», и его приходится защищать. Лукашенко опасается, что Протасевича может постигнуть судьба главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова.

«Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его «заказали» <…> И мне надо его сейчас защищать, потому что, не дай бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым . Я за него несу ответственность», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко назвал «заказчиков» Протасевича в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии. Также в ходе беседы с представителями прессы белорусский лидер ответил на вопросы о «диктаторском» стиле правления и признании Крыма частью Российской Федерации.