Бывший замглавы управления СК по Свердловской области получил 8,5 лет колонии

Москва, 9 августа. Суд приговорил экс-сотрудника Следственного комитета Михаила Бусылко к лишению свободы на срок в 8,5 лет по делу о коррупции.

По имеющимся данным, Бусылко будет отбывать свое наказание в колонии строгого режима. Помимо срока мужчину лишили звания подполковника юстиции. Сам осужденный не признает своей вины. Помимо бывшего следователя по делу проходили экс-зампрокурора региона Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов, которые также отправятся в тюрьму.

Правоохранители задержали Бусылко в ноябре 2019 года, когда он получал часть взятки на парковке у местного гипермаркета, расположенного на улице Айвазовского в Челябинске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее прокуратура просила для него наказание в виде 11 лет лишения свободы.