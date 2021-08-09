Ливия возглавила рейтинг по добыче биткоина среди арабских стран

Триполи, 9 августа. Ливия заняла первое место среди арабских стран по добыче биткоина. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

Специалисты провели исследование на фоне недавних заявлений, что перебои с электричеством в североафриканском государстве вызваны майнингом. Однако результаты говорят об обратном. Триполи зарабатывает не более одного процента от мировых показателей.

Рейтинг арабских стран выстроился следующим образом:

Ливия с долей 0,13%. ОАЭ и Кувейт с долей 0,08% в каждом государстве. Египет и Иордания — с долей 0,04%.

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Примечательно, что цена криптовалюты по отношению к ливийскому динару составляет почти 193 тысячи. Такие деньги могут найтись только у бизнесменов и предпринимателей, которых в стране очень мало.

Майнинг биткоинов — достаточно кропотливое и дорогостоящее занятие. Тем не менее оно имеет магнетическую привлекательность для многих инвесторов, заинтересованных в заработке.