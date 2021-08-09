Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 13:31
13:29
Происшествия
Появилось видео, как сильная волна чуть не утащила девушек в море в Севастополе
13:28
Происшествия
Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров
13:28
Происшествия
Москвич устроил поножовщину в кафе быстрого питания
13:26
Происшествия
Комик Мирзализаде не признал вину по делу о разжигании межнациональной вражды
13:26
Политика
Тихановская продолжает настаивать на новых санкциях против Белоруссии
13:26
Общество
Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 августа
13:24
Общество
Пензенская область стремительно теряет население
13:21
Армия
Талибы возобновили наступление на город Мазари-Шариф в Афганистане
13:20
Спорт
Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
13:20
Армия
Лукашенко заявил об отказе подержать Киев при силовом решении конфликта в Донбассе
Все новости

Ливия возглавила рейтинг по добыче биткоина среди арабских стран
Ливия
Ливия возглавила рейтинг по добыче биткоина среди арабских стран
pixabay.com  / 

Триполи, 9 августа. Ливия заняла первое место среди арабских стран по добыче биткоина. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

Специалисты провели исследование на фоне недавних заявлений, что перебои с электричеством в североафриканском государстве вызваны майнингом. Однако результаты говорят об обратном. Триполи зарабатывает не более одного процента от мировых показателей.

Рейтинг арабских стран выстроился следующим образом:

  1. Ливия с долей 0,13%.
  2. ОАЭ и Кувейт с долей 0,08% в каждом государстве.
  3. Египет и Иордания — с долей 0,04%.

Ливия возглавила рейтинг по добыче биткоина среди арабских стран
wikipedia.org  / Марко Крон / CC BY-SA 4.0

Примечательно, что цена криптовалюты по отношению к ливийскому динару составляет почти 193 тысячи. Такие деньги могут найтись только у бизнесменов и предпринимателей, которых в стране очень мало.

Майнинг биткоинов — достаточно кропотливое и дорогостоящее занятие. Тем не менее оно имеет магнетическую привлекательность для многих инвесторов, заинтересованных в заработке.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Ливия возглавила рейтинг по добыче биткоина среди арабских стран
ливия криптовалюта биткоин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru