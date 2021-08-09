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Похороны и деньги: сколько стоят ритуальные услуги, обсудят в пресс-центре «Патриот»
Общество
Похороны и деньги: сколько стоят ритуальные услуги, обсудят в пресс-центре «Патриот»
pixabay.com  /  carolynabooth

В России люди начали экономить на ритуальных услугах. По данным Росстата, объем выручки похоронных агентств в РФ только в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей. По сравнению со вторым полугодием 2020-го выручка уменьшилась на 1%. При этом в период с января по июнь текущего года умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках прямого эфира Медиагруппы «Патриот» специалисты обсудят, как изменился ритуальный бизнес из-за COVID-19, сколько стоит похоронить человека и роль криминальных структур в этом виде деятельности.

Действительно ли россияне стали меньше тратить на ритуальные услуги?

С чем это может быть связано?

Остается ли работа ритуальных агентств в серой зоне?

Пытается ли власть вывести этот бизнес из тени?

В этих вопросах поможет разобраться депутат Петрозаводского городского совета, исполняющий обязанности директора Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориaл» Дмитрий Данильев.

Эфир пройдет в понедельник 9 августа в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp

+7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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