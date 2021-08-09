Похороны и деньги: сколько стоят ритуальные услуги, обсудят в пресс-центре «Патриот»

В России люди начали экономить на ритуальных услугах. По данным Росстата, объем выручки похоронных агентств в РФ только в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей. По сравнению со вторым полугодием 2020-го выручка уменьшилась на 1%. При этом в период с января по июнь текущего года умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В рамках прямого эфира Медиагруппы «Патриот» специалисты обсудят, как изменился ритуальный бизнес из-за COVID-19, сколько стоит похоронить человека и роль криминальных структур в этом виде деятельности.
Действительно ли россияне стали меньше тратить на ритуальные услуги?
С чем это может быть связано?
Остается ли работа ритуальных агентств в серой зоне?
Пытается ли власть вывести этот бизнес из тени?
В этих вопросах поможет разобраться депутат Петрозаводского городского совета, исполняющий обязанности директора Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориaл» Дмитрий Данильев.
Эфир пройдет в понедельник 9 августа в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
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