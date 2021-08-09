Депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих

Москва, 9 августа. Российские парламентарии предлагают запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутатов Госдумы возмутил инцидент, произошедший в Киргизии, где мужчина напал на сотрудницу детского парка из-за того, что она общалась с ним на русском языке. Госдума призывает парламент Киргизии взять под контроль эту ситуацию, уточнил Володин.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил калькулятор в лицо сотрудницы парка в Киргизии. Дебошира отвезли в отделение полиции и возбудили в его отношении дело по статье «Мелкое хулиганство».