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Депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих

  /   Обновлено: 09 августа 2021 13:03
Политика
Депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 9 августа. Российские парламентарии предлагают запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе нападения на русскоговорящих, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутатов Госдумы возмутил инцидент, произошедший в Киргизии, где мужчина напал на сотрудницу детского парка из-за того, что она общалась с ним на русском языке. Госдума призывает парламент Киргизии взять под контроль эту ситуацию, уточнил Володин.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил калькулятор в лицо сотрудницы парка в Киргизии. Дебошира отвезли в отделение полиции и возбудили в его отношении дело по статье «Мелкое хулиганство».

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россия госдума володин
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