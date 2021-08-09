Власти Израиля решили исключить Россию из списка запрещенных для посещения стран

Тель-Авив, 9 августа. Минздрав Израиля принял решение убрать ряд стран, в частности Россию, из списка государств, запрещенных для посещения в период пандемии коронавируса.

Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что перед вступлением решения в силу его должен утвердить местный парламент.

Согласно постановлению минздрава Израиля, с 16 августа к «оранжевому» списку государств будут относиться Россия, Белоруссия, Аргентина, Великобритания, Индия, Кипр, Киргизия, Узбекистан и ЮАР. Это означает, что израильтяне смогут посещать эти странны, но по прибытии должны будут пройти обязательный карантин.

Согласно опубликованной оперштабом России статистике, за последние сутки в стране выявлено 22 160 новых случаев заражения COVID-19. Они наблюдаются в 85 регионах страны.