Психолог Якупова рассказала, как бороться с синдромом упущенной выгоды

Синдромом упущенной выгоды называют сильный страх пропустить важное. Повлияла ли затянувшаяся пандемия на распространение этого синдрома в обществе? Безусловно, да. В комментарии ФАН выразила уверенность врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова.

«Карантин привел к социальной изоляции: люди меньше стали общаться вживую, встречаться на работе, в компаниях, общение сместилось в онлайн. В результате человек общается не вживую, а видя красивую фотографию собеседника и читая текст. Возникает внутреннее напряжение, кажется, что уже всем хорошо, кроме тебя самого, что ты в своей жизни что-то явно упускаешь. Вместо того чтобы закрыть ленту, мессенджер и погрузиться в собственные чувства, желания, цели, планы и мысли, как их реализовать, человек продолжает скроллить ленту, уже на самом деле упуская возможности. И самая большая из них — это возможность жить свою жизнь и быть счастливым», — пояснила Яна Якупова.

Кроме того, заметила психолог, пандемия перевела мир в онлайн-общение, особенно в период жесткого карантина, она также активировала страх смерти. Люди, наблюдая каждый день за статистикой заболевших и умерших, начинают все больше задумываться о том, сколько им осталось жить, что они успели сделать за свою жизнь, и сожалеть о том, сколько еще не успели. Погружаясь в этом состоянии тревоги в социальные сети, человек еще больше фиксирует внимание на том, что и сколько успевают другие. Он попадает в замкнутый круг: чем больше боится прожить бессмысленно, тем бессмысленнее живет.

«Пандемия ограничила возможность путешествий во многие страны мира, привычные для туризма. Заходя в Instagram и листая ленту друзей, видя их застрявшими в карантин на Бали или успевшими переехать жить в Испанию, Великобританию, Америку, мы начинаем думать, что им повезло, что мы могли бы так же, если бы успели что-то предпринять, и сейчас наслаждались бы теплым морем», — добавила Яна Якупова.

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Нужно ли работать с синдромом упущенной выгоды? Однозначно, уверена психолог. Синдром упущенной выгоды негативно влияет на ментальное здоровье, вызывая тревогу, раздражительность, плохое настроение, чувство обиды, аутоагрессии, вины («Если бы я тогда, то…»), из-за него падает самооценка, это может привести к депрессии.

Плохое ментальное состояние человека будет приводить к развитию различных заболеваний, к снижению иммунитета (что будет увеличивать его восприимчивость к различным вирусным заболеваниям), к разладу в семье, к рассеянности, к снижению качества работы.

«Нужно написать список желаний, больших и маленьких, и сосредоточиться на них. Написать план действий, как их можно реализовать. Уменьшить проведение времени в социальных сетях. Когда заходите в них, задавайте себе вопрос — зачем? Если сложно контролировать время, проведенное в социальных сетях, ставьте таймер. Пробуйте постоянно что-то новое в своей жизни, находите то, что вам из этого нравится. Ведите дневник успеха. Не обесценивайте то, что делаете лично вы. Каждый день находите то, в чем были успешны», — рассказала Яна Якупова.

Кроме того, психолог рекомендует заменить то, что не нравится в своей жизни, — на то, что будет доставлять удовольствие. Это поможет сосредоточиться на жизни, понять свои чувства и желания, сконцентрироваться на своих успехах, и тогда страх что-то упустить будет минимален. Нельзя бояться что-то пропустить, если живете так, как хотите именно вы.