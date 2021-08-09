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«Плюнул на все»: Лукашенко публично обвинил Зеленского в подготовке боевиков в Белоруссии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:55
Политика
«Плюнул на все»: Лукашенко публично обвинил Зеленского в подготовке боевиков в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 9 августа. Украинские спецслужбы замешаны в подготовке вооруженных боевиков и попытках совершения государственного переворота, публично заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Обвинение в причастности Киева к подготовке антибелорусских террористов Лукашенко сделал в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии. По признанию белорусского лидера, поступок президента Украины Владимира Зеленского оскорбил его до глубины души.

«Как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо то… Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?», — сокрушается Лукашенко.

Также в ходе «Большого разговора» Александр Лукашенко перечеркнул все обвинения в диктатуре. По его словам, у Белоруссии нет достаточных ресурсов, чтобы реализовывать диктаторский стиль управления страной.

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