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Россиянам напомнили о штрафах за доработанную акустику в автомобиле
Общество
Россиянам напомнили о штрафах за доработанную акустику в автомобиле
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 9 августа. Установка дополнительных динамиков и усилителей в автомобиль без их проверки в специальной лаборатории и регистрации может обернуться штрафом для россиян, напомнили в ГИБДД.

Нововведение вступило в силу 1 июля 2021 года. Согласно документу, дополнительные динамики и усилители акустической системы нуждаются в проверке и регистрации. Несанкционированная установка нестандартных бамперов, лебедок и фарколов также может повлечь административную ответственность для водителей.

Штраф за установку дополнительных динамиков без проверки составит 500 рублей. Сумма взыскания за повторное нарушение увеличится до 5 тыс. рублей. Кроме того, в таком случае водителю грозит лишение прав на срок до трех месяцев.

Минтранс России планирует ужесточить правила фотографирования автомобилей при техосмотре. Новые требования к фото позволят усилить борьбу со злоумышленниками.

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