Украинская судья назвала причину победы израильской гимнастки на Олимпиаде

Киев, 9 августа. Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила, почему израильская гимнастка Линой Ашрам стала золотой медалисткой Олимпиады в Токио.

Израильтянка соревновалась в индивидуальном многоборье с россиянками Ариной и Диной Авериными. Последняя в итоге получила на 0,15 балла меньше победительницы и завоевала серебро. После выступления гимнасток на Олимпиаде разгорелся скандал, поскольку многие болельщики и эксперты уверены, что российскую спортсменку засудили, однако Виноградная придерживается другой позиции

«Все решила трудность тела», — сказала она на видео в Instagram Stories украинской гимнастки Анны Ризатдиновой.

По словам судьи, по протоколам Ашрам имела огромное преимущество перед российскими гимнастками, несмотря на ошибку с лентой. Представительницы России не смогли преодолеть эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, отметила Виноградная. Причиной победы израильской гимнастки украинская судья считает более сложные повороты, передает RT.

После скандала на Играх в Токио Арина Аверина заявила об отказе ехать на Олимпиаду 2024 года. Ее сестра добавила, что они долго будут отходить от неприятного инцидента на ОИ-2020.