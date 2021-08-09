В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле Нахичевани со стороны Армении

Баку, 9 августа. Позиции азербайджанских войск в Нахичеванской автономной республике в ночь с 8 на 9 августа были обстреляны со стороны Армении, сообщили в минобороны Азербайджана.

Инцидент продолжался около 40 минут и был зафиксирован в районе населенного пункта Гейдарабад вскоре после полуночи по местному времени, отмечается в релизе азербайджанского оборонного ведомства.

«Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — сообщается в опубликованном документе.

Ответным огнем противник был подавлен, убитых и раненых среди бойцов ВС Азербайджана нет, подчеркнули представители военного ведомства страны.

Ранее в Ереване заявили об обстреле азербайджанскими военными Сюникского района Армении. О визите делегации ОДКБ во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем в Ереван информировал RT.