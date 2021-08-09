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Бойцы ВСУ за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР
Армия
Бойцы ВСУ за сутки один раз обстреляли территорию ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 9 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам офицера представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), под огнем украинских силовиков оказался населенный пункт Золотое-5, передает РИА Новости.

На данный момент известно, что подразделения ВСУ применили по поселку противотанковые управляемые ракеты.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о том, что подразделения Вооруженных сил Украины используют специализированное оборудование для препятствования работе миссии ОБСЕ. Активность ВСУ связана с желанием избежать фиксации персоналом мониторинговой миссии многочисленных нарушений режима прекращения огня представителями Киева.

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