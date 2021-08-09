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Фестиваль «Балет — детям» состоится во Владимирской области
Общество
Фестиваль «Балет — детям» состоится во Владимирской области
vk.com  /  Мариинский театр

Владимир, 9 августа. Грант в областном конкурсе НКО выиграла вязниковская школа балета под руководством Анатолия Емельянова.

Конкурс состоялся в рамках реализации проекта «Творческие люди» во Владимирской области, который относится к нацпроекту «Культура». Полученный грант в 300 тыс. рублей даст возможность провести хореографический фестиваль «Балет — детям».

Мероприятия состоятся во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном и Коврове. Детям продемонстрируют балет «Дюймовочка» на музыку Петра Чайковского в исполнении воспитанников «Школы классического танца».

«Все лето разучиваем партии. Так как дети занимались всего один год, то им приходится идти намного вперед по сложности, осваивая технику танца», — передает слова Емельянова Общественно-политическая газета «Владимирские ведомости».

В июле этого года балет «Лебединое озеро» под открытым небом показали в Марий Эл. Постановку представили артисты Марийского театра оперы и балета имени Эрика Сапаева.

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