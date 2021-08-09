Три ранних симптома могут указывать на высокий уровень холестерина в крови

Москва, 9 августа. Некоторые сигналы организма могут свидетельствовать о повышении уровня холестерина в крови, рассказал американский врач Дональд Ллойд-Джонс.

Среди ранних признаков медик выделил три основных, к которым он отнес внезапные боли в груди, одышку и высыпания на коже. Такие симптомы свидетельствуют о закупорке артерий из-за высокого уровня холестерина. Впоследствии организм может дать серьезные сбои, поэтому рекомендуется своевременно обратиться к специалисту.

Залогом здоровья человека является правильное питание. Пять продуктов на завтрак помогут сократить количество «плохого» холестерина в крови. В рацион рекомендуется включить овсяные каши и хлопья, фрукты, орехи, авокадо, апельсиновый сок и смузи. Поддержать уровень органического соединения в пределах нормы поможет вишня.